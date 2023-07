Na otoku mačk kar 300.000 mrtvih muc zaradi koronavirusa

Sev mačjega koronavirusa, znan tudi kot mačji infektivni peritonitis, je od januarja letos na južnem delu Cipra usmrtil že več kot 300.000 mačk. Virus sicer ni nevaren za ljudi, je pa, če se ne zdravi, nevaren za mačke, ki so z leti postale prepoznavni zaščitni znak tega mediteranskega otoka, srečate jih lahko celo v restavracijah. Ministrstvo za kmetijstvo je sicer na južnem delu otoka uradno zabeležilo le 107 smrti zaradi virusa, a številke so mnogo višje, pravijo poznavalci.

Kot ocenjuje Dinos Agiomamitis, vodja Cats PAWS Cipar in podpredsednik Ciprskega glasa živali, je od januarja poginilo 300.000 mačk. Tretjina živali, ki živi na južnem delu otoka, naj bi poginila zaradi posledic virusa, ki ga spremljajo visoka telesna temperatura, otekanje trebuha, slabost in agresivnost.

Bolezen se lahko ustavi le z zdravljenjem.

Z vedno večjim številom okuženih mačk raste tudi strah pred širjenjem epidemije tudi zunaj meja Cipra, denimo v Libanonu, Izraelu in Turčiji. Podpredsednik ciprskega veterinarskega združenja Demetris Epaminondas opozarja, da se bolezen lahko ustavi le tako, da se jo zdravi. V poštev prideta dve zdravili za covid 19, ki jih uporabljajo tudi ljudje, in sicer remdesivir in molnupiravir. Cena remdesivirja, ki je odobren tudi za živali, je med 2500 in 6000 funti za eno mačko, medtem ko bi zdravilo molnupiravir za eno žival stal okoli 170 funtov, a je predlog, da se odobri uporaba tudi za mačke, vlada zavrnila.