Na odisejado zaradi ljubezni: zaročenka 10 km proč, prevozil pa jih je 3700

Običajno je do svoje izbranke potreboval le 10 minut vožnje: toliko namreč traja pot iz njegovega Cirkunija do njenega Harkova. Toda ruska vojska je udarila ravno vmes in ga ločila ne le od zaročenke, 28-letne Natalije Drozd, ampak tudi od bolnih staršev.

Čez več držav

Kako do njih, se je spraševal 32-letni Sergej Beljajev, profesionalni igralec pokra, ki je sicer doma na skrajnem jugovzhodu Ukrajine, ob meji z Rusijo. Skoval je za mnoge nezaslišani načrt, odisejado, pravzaprav, ki je bila edina možnost, da se znova sreča z najpomembnejšimi ljudmi v svojem življenju. Ti so obtičali v mestu, ki so ga vse bolj goltali plameni, dejstvo, da ne more do njih, pa čeprav so le nekaj minut proč, ga je razžiralo.

Ne le da si je začrtal nenormalno dolgo pot, nanjo se je odpravil brez zagotovila, da bo uspešno dosegel cilj, pot bi se lahko zanj izkazala za usodno že na začetku, saj je najprej moral prečkati mejo in vstopiti v sovražno Rusijo. Krenil je proti severu in se ves čas držal meje z Ukrajino, nato z Belorusijo, dokler ni dosegel Latvije in se obrnil proti jugu. Ko je to prevozil, je vstopil v Litvo, nato na Poljsko in se vrnil v domovino.

Prek Lvova in Kijeva je dosegel Harkov, ki je sicer le 10 km stran od njegove domače vasi, a je do njega moral prevoziti neverjetnih 3700 kilometrov.

Tudi po njegovi domači vasi so ruske sile neprizanesljivo udrihale. FOTO: Twitter

Pot je bila polna napetosti, barikad, čakanja, negotovosti, pripoveduje Sergej, ki je med odisejado prevažal begunce, stal v neznosno dolgih kolonah, prepričeval ruske vojake o svojih poštenih namenih in trepetal, ali se bodo sanje nenadoma končale ali jih bo vendarle lahko uresničil. Ali ga bo pustila na cedilu ne ravno brezhibna honda ali sreča. A po 14 dneh strahu in neznosnih razmer je bil ves njegov trud poplačan. Na poti proti jugu Ukrajine, ki je bila z vsakim kilometrom bolj opustošena, se je založil še z zdravili za starše in celo cvetjem za Natalijo, vsi trije pa so ga pričakali vzhičeni in v solzah.

Po neverjetno dolgi poti bi mu načrti skorajda splavali po vodi, in to le 50 metrov od zaročenkine hiše, kjer ga je ustavila policija in ga zaradi vozila, katerega notranjost je bila očitno opremljena kot zasilno domovanje, sumničavo zasliševala. Nazadnje so mu le verjeli, da so njegovi nameni pošteni in da je njegova edina gonilna sila ljubezen.