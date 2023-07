Na območju Dubrovnika se gasilci borijo z obsežnim požarom, ki se je v torek zvečer razširil zaradi orkanskega juga. Požar je ponoči gasilo približno 130 gasilcev, letala za gašenje pa so se morala zaradi močnega vetra umakniti.

Požar na območju Župe Dubrovačke se je v torek popoldne in zvečer hitro razširil zaradi orkanskega juga, gasilci pa ga skušajo obvladati predvsem tam, kjer se bliža hišam. Zaradi močnega vetra pri gašenju niso mogla sodelovati letala, so v torek zvečer sporočili hrvaški gasilci.

Gasilci so pred ognjenimi zublji uspeli obraniti hiše v naselju Krstac, ogenj pa se širi naprej proti naselju Postranje. Poleg pripadnikov gasilske brigade Dubrovnik pri gašenju sodelujejo tudi gasilci iz Splita, Zadra in Šibenika, so sporočili iz Hrvaške gasilske zveze.

