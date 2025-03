Na največji pasji razstavi je zmagala Benečanka

Crufts je beseda, ob katerem zatrepeta srce lastnikom psov, ki se radi postavijo z lepoto in spretnostmi svojih štirinožnih ljubljenčkov. Crufts je namreč mednarodna pasja razstava, ki poteka v Združenem kraljestvu od leta 1891 in je največji tovrstni šov na svetu, mnogi pravijo, da tudi najbolj vpliven. Zmaga tam pomeni veliko čast in prestiž. Letos se je je razveselila Miuccia, štiriletna psička pasme mali angleški hrt. V Benetkah stanujoča pasja lepotička je na razstavi v Birminghamu premagala več kot 18.000 psov.

Miuccia je prva italijanska psička, ki je zmagala na Cruftsu.

Njen vodnik Giovanni Liguori, ki je bil ob razglasitvi rezultatov vidno ganjen, je izrazil svoje navdušenje in ponos.

»To je resnično uresničitev sanj. Ganjen sem, Miuccia je bila izvrstna,« je po razglasitvi rezultatov izjavil Giovanni Liguori. Da se je zavihtela na prvo mesto, je morala psička, katere lastnik je ​Enrico De Gaspari, zmagati v svoji tekmovalni skupini, nato pa premagati še zmagovalce šestih drugih skupin.

Ključna za uspeh je bila močna vez med vodnikom Giovannijem in psičko Miuccio. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

V zgodovino se bo zapisala kot prva italijanska psička, ki je zmagala na tekmovanju, njen lastnik pa bo prejel pokal in simboličnih 200 funtov (nekaj manj kot 240 evrov). Liguori, ki psičko uri in vzgaja, je ne more prehvaliti. »Obožujem jo. Je najbolj prikupna psička na svetu,« poudarja vodnik. Dodal je, da je Miuccia dala vse od sebe in da je njuna močna vez ključna za njun uspeh.

Tudi vodja razstave Crufts Helen Kerfoot je pohvalila močno povezavo med Miuccio in njenim vodnikom ter dejala, da sta si resnično zaslužila zmago. Zmaga Miuccie torej še zdaleč ni le rezultat njene lepote in elegance, temveč tudi trdega dela in predanosti njenega vodnika. Za uspeh na tako visoki ravni je potrebno veliko treninga, potrpežljivosti in ljubezni. Drugo mesto na Cruftsu je zasedel Viking, tibetanski mastif iz Romunije.