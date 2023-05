Na Malti zasegli več kot 270 kilogramov v Slovenijo namenjenega kokaina

Malteške oblasti so v pristanišču Freeport na vzhodu države prestregle pošiljko banan iz Ekvadorja, namenjeno v koprsko pristanišče, v kateri so našli več kot 270 kilogramov kokaina. Vrednost zasežene droge bi na črnem trgu lahko dosegla do 50 milijonov evrov, poroča malteški časnik Malta Today.

Malteška carina je več kontejnerskih enot izbrala za rentgenski pregled in pri dveh od njih ugotovila neskladnosti, zato ju je fizično pregledala. Zabojnika sta bila naložena z bananami iz Ekvadorja in sta bila namenjena v Slovenijo.

V zabojnikih z bananami

Cariniki so ob pomoči policistov z oddelka za boj proti drogam v enem od njih našli 170, v drugem pa 100 paketov s snovjo, za katero so posumili, da je kokain. Vsak paket je bil težak en kilogram. O najdbi so obvestili malteške pravosodne organe in sprožili nadaljnjo preiskavo.

Nedavno je v zabojnikih z bananami kokain v pristanišču Gioia Tauro v Kalabriji našla tudi italijanska policija. Po navedbah italijanske finančne policije so v dveh 12-metrskih hladilnih zabojnikih s 78 tonami banan zasegli 2734 kilogramov izjemno čistega kokaina, ki bi bil na črnem trgu vreden okoli 800 milijonov evrov. Najdbo so označili za rekordno.