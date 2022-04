Na Madžarskem preštevajo glasove: tako kaže Orbanu

Na Madžarskem so se ob 19. uri zaprla volišča, na katerih so volivci izbirali nov 199-članski parlament. Po 36 odstotkih preštetih glasovnic se zmaga nasmiha desni stranki Fidesz premierja Viktorja Orbana. Tako naj bi vladajoča stranka osvojila 58 odstotkov glasov, združena opozicija pod vodstvom Petra Marki-Zaya pa je zbrala 30 odstotkov glasov, je razvidno iz podatkov volilne komisije.

Kljub majhnemu številu preštetih glasovnic pa volilni opazovalci ocenjujejo, da je Orbanovi stranki danes uspelo osvojiti udobno večino, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Orbanu se tako nasmiha že peti mandat na čelu vlade in četrti zaporedni.

Volišča so bila danes odprta od 6. do 19. ure. Na volitve so povabili okoli osem milijonov volilnih upravičencev, do 18.30 pa se je volitev udeležilo skoraj 68 odstotkov volivcev.

Fideszu napovedujejo več možnosti

Možnosti za zmago sta po predvolilnih anketah imela oba tabora, a so ankete nekaj več možnosti pripisovale Orbanovi stranki Fidesz. Tudi danes objavljena volilna anketa inštituta Median, ki so jo opravili tik pred začetkom volitev in jo objavili ob zaprtju volišč, kaže, da naj bi Fidesz osvojil 121 sedežev, opozicija pa 77.

Odločilnih za končni izid naj bi bilo sicer okoli 30 volilnih okrajev, za katere ni mogoče z gotovostjo napovedati, ali bo na neposrednih volitvah po večinskem sistemu slavil kandidat opozicije ali Fidesza. 106 poslancev namreč volivci izbirajo neposredno v volilnih okrajih, pri čemer je za zmago dovolj že relativna večina glasov. Preostalih 93 poslancev izbirajo posredno s strankarskih list.

Vladajočim med drugim koristi volilni sistem, ki ga je Fidesz s pomočjo dvotretjinske večine v parlamentu v minulih letih dodobra spremenil sebi v prid - med drugim z zarisovanjem meja volilnih okrožij in razširitvijo volilne pravice na etnične Madžare v tujini, ki praviloma družno glasujejo zanj.

Vladni referendum veljaven

Hkrati je danes potekal še vladni referendum o spornem zakonu, ki naj bi zaščitil mladoletne pred propagando LGBTIQ, s katerim naj bi želela vlada na volišča predvsem privabiti čim več svojih volivcev. Do 17. ure je bila udeležba 62-odstotna, s čimer je referendum veljaven, do 18.30 pa se je povečala na 67 odstotkov.