Na Luni opazili skrivnostno kockasto strukturo: je obelisk, so Nezemljani?

Raziskovalci so na Luninem površju, ki je skrito človeškim očem, opazili nenavadno kockasto strukturo, ki je od kitajskega roverja Yutu-2 oddaljena približno 80 metrov. Ta bo v naslednjih dneh poskušal raziskati »skrivnostno hišo«, kot so poimenovali to posebno odkritje. Čeprav strokovnjaki menijo, da »ne gre za obelisk ali Nezemljane«, je bizarna kocka zagotovo navdušila raziskovalce (in družbene medije), ki se veselijo, da bodo kmalu na voljo dodatne informacije.

Nenavadnosti na Luni že raziskovali, a ostali razočarani

Leta 2019 je Kitajska pisala zgodovino – njen rover Chang'e 4 je namreč uspešno pristal na zadnji ali »temni strani« strani Lune. Med svojim raziskovanjem Lunine površine je naletel na bleščečo zelenkasto snov, ki je dvignila veliko prahu in rodila številne teorije o življenju na drugih planetih – a na žalost zaman. Kasneje se namreč ugotovili, da je ta čudna snov staljena breča, podobna tisti, ki so jo s seboj prinesli z misij Apollo.

Očitno bomo morali še malce počakati na podatek, ali je na »temni strani« Lune življenje v takšni ali drugačni obliki.