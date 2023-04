Na letalu, ki so ga ugrabili teroristi, omenil brata in ostal živ

Peti september 1986 bo Miku Thextonu v spominu ostal kot eden najbolj grozljivih dni v njegovem življenju. Šele zdaj pa je izvedel, zakaj ga ugrabitelji potniškega letala ameriške družbe Pan Am, namenjenega iz Karačija v Pakistanu do Velike Britanije, niso ubili.

Teroristi so med streljanjem ubili 21 ljudi, več kot sto pa ranili.

Mike se je želel po večdnevnem planinarjenju vrniti domov prej, kot je načrtoval. Toda letalo, na katero se je vkrcal, ni vzletelo, saj so vanj na letališki stezi vdrli palestinski teroristi in nato 16 ur z orožjem in eksplozivom ustrahovali 400 potnikov ter člane posadke. Tudi takrat 27-letnega Thextona so, kot je zdaj poročal Sky News, teroristi vzeli za talca: »Mislil sem si, da če bo kdo umrl, bom to jaz.« A na njegovo srečo se to ni zgodilo, čeprav so teroristi ubili 21 ljudi, več kot sto pa ranili.

O ugrabitvi piše knjigo

Thexton je šele zdaj, ko o tej tragediji snemajo dokumentarni film Hijacked, izvedel, zakaj je ostal živ. Ustvarjalci filma so stopili v stik z ugrabiteljem, ki je tedaj pazil na Britanca, zdaj pa v ZDA prestaja 160-letno zaporno kazen. »Vodja teroristične skupine (Abu Nidal, op. a.) Zaid Hassan Abd Latif Safarini me je vprašal, ali ima pri sebi pištolo, kar se mi je takrat zdelo najbolj smešno vprašanje. Bil sem že skoraj histeričen, zato sem samo planil v smeh. Nato pa mi je rekel, da naj pokleknem pred vrata,« se je Thexton spominjal. In še, da je ugrabitelja prosil, da naj ga ne ubije, saj da bodo njegovi starši tako ostali še brez drugega sina. Njegov brat Peter je namreč pred tem umrl med vzponom na 12. najvišji vrh sveta, Broad Peak.

Ta Britančeva prošnja je ugrabitelju Safariniju, ki v ZDA prestaja 160-letno zaporno kazen, segla do srca. Filmarjem je potrdil, da Britanca ni ubil, ker mu je omenil pokojnega brata. »Nimam besed,« pa je o tem dejal Thexton, ki o ugrabitvi piše knjigo.