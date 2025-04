Na lastno odgovornost: potovanje v te države vam lahko uniči dopust – in celo življenje

Britansko zunanje ministrstvo (Foreign, Commonwealth and Development Office – FCDO) je objavilo posodobljen seznam držav, kamor britanskim državljanom strogo odsvetuje potovanje. Na t. i. »rdeči seznam« se je zdaj uvrstilo 25 držav, ki veljajo za najbolj nevarne destinacije na svetu.

Vse bolj nepredvidljivo

Dogodki zadnjih let so korenito preoblikovali zemljevid svetovnega turizma. Destinacije, ki so bile še nedavno priljubljene in varne za obisk, so danes zaradi političnih nemirov, oboroženih spopadov in splošne nevarnosti za turiste odsvetovane.

Med novejše dodatke na seznamu so se uvrstile države, kot so Iran, Sudan, Libanon in Mozambik, pa tudi francoski čezmorski teritoriji Mayotte in Nova Kaledonija. Po poročanju britanskega časnika Mirror so konflikti v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu močno vplivali na stanje: Ukrajina, Rusija in Belorusija so bile na seznam dodane v začetku leta 2022, medtem ko so Izrael, Libanon in Palestina sledili proti koncu leta 2023.

Skupno države na rdečem seznamu pokrivajo več kot 21 odstotkov svetovnega kopnega, kar kaže na obsežnost in resnost aktualnih varnostnih tveganj.

Karibski Haiti je v primežu nemirov. FOTO: Stringer Afp

Nekaj sprememb tudi pozitivnih

Čeprav seznam »rdečih« destinacij narašča, so se pojavile tudi pozitivne novice. Po zadnjih varnostnih ocenah sta Burundi in Mavretanija, ki sta bila prej v celoti označena kot nevarna, zdaj delno odprta za obisk. Prav tako se je varnostna ocena izboljšala za določene regije v Izraelu in Palestini, čeprav splošno tveganje ostaja zelo visoko.

Poleg tega ima dodatnih 47 držav posamezne regije, ki so delno označene kot nevarne, čeprav celotne države niso vključene na rdeči seznam.

Simbolična fotografija. FOTO: Dzmitrock87 Getty Images/istockphoto

Kaj se zgodi, če kljub opozorilom potujete tja?

Potovanje v države s tega seznama ima lahko resne posledice. Najpomembnejša je izguba veljavnosti potovalnega zavarovanja – večina polic zavarovanja namreč izrecno izključuje kritje, če oseba potuje v državo, kamor je potovanje odsvetovano. To pomeni, da v primeru nujne medicinske oskrbe, odpovedi potovanja ali evakuacije stroški padejo na pleča posameznika.

V primeru aretacije, pridržanja ali hujše poškodbe v tujini pa lahko veleposlaništva in konzularne službe nudijo le omejeno pomoč – zlasti v državah, kjer so diplomatski odnosi z državo izvora napeti ali celo sovražni.

Poleg tega lahko potniki, ki ignorirajo pravila v posameznih državah, na primer karantenske zahteve, doživijo tudi finančne kazni ali celo kazenske postopke po vrnitvi domov.

Če želite ostati varni, je priporočeno, da pred vsakim potovanjem preverite aktualne varnostne nasvete ter potujete le v destinacije, kjer je tveganje minimalno. Svet se hitro spreminja – premišljena odločitev pa lahko pomeni razliko med brezskrbnim dopustom in smrtno nevarno situacijo.