Na ladji, ki naj bi bila v lasti Slovenca, pomorščaki brez plače, hrane in vode: prosijo za pomoč

Sedem črnogorskih pomorščakov že mesec dni živi v nehumanih razmerah na italijanski ladji Santa Cruz, zasidrani v genovskem pristanišču, pišejo črnogorski mediji. Navajajo, da je ladja v lasti slovenskega državljana, pomorščaki pa že tri mesece niso prejeli plačila za svoje delo, zaloge hrane so skoraj izčrpane, preostanek pa je, kot opozarja mehanik Miodrag Petrović, že davno pretekel rok uporabe, poroča RTCG.

»Tri mesece in pol smo brez plače. Na ladji ni elektrike, goriva, vode. Ti pogoji niso vredni človeka,« je povedal Petrović.

V iskanju rešitve iz težkega položaja so črnogorski državljani na pomoč poklicali Ministrstvo za pomorstvo in Ambasado Črne gore v Italiji, saj so, kot pravijo, izkoristili vse možne mehanizme, da bi prejeli zasluženo plačilo.

»Poklicali smo ITF (Mednarodna federacija transportnih delavcev) v Italiji… Na ladji nas je sedem ali osem Črnogorcev, približno toliko Hrvatov in Filipincev. Vsi smo kontaktirali ITF. Lastnik nekaj obljublja, a ni od tega nič. Vedno govori: ponedeljek, sreda, petek – a se nič ne zgodi. Prosim vas, pomagajte nam, urgirajte preko Ambasade, ITF, da dobimo svoje plače in se vrnemo domov,« je še dejal Petrović.

Iz črnogorskega Ministrstva za pomorstvo so za RTCG že potrdili, da so včeraj stopili v stik z ogroženimi pomorščaki. Ko bodo pridobili celovite informacije o razmerah na ladji, bodo preučili možnosti za ustrezno posredovanje in pomoč.