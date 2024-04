Na kos papirja narisal preprost kvadrat, prodali so ga za neverjetno visok znesek

Porumeneli kos papirja, na katerega je renesančni umetnik Michelangelo narisal preprost kvadrat, so na dražbi prodali za 201.600 dolarjev (189.000 evrov), kar je kar 33-krat več od ocenjene vrednosti skice, so sporočili iz newyorške izpostave dražbene hiše Christie's. Dražbarji identitete kupca niso razkrili.

Skica marmornega bloka

Umetnik je narisal marmorni blok, na njem je napisana beseda simile oziroma podoben v slovenščini. Verjetno je nastala v času, ko je Michelangelo delal znamenito poslikavo na stropu Sikstinske kapele v Vatikanu, je januarja povedal strokovnjak iz avkcijske hiše Stijn Alsteens.

Skica bloka je bila vzeta iz večjega lista Michelangelovih diagramov marmornih blokov, pravi Giada Damen, specialistka za risbe starih mojstrov pri newyorškem Christie's. »Ti so bili bodisi namenjeni kamnolomom, ki so mu priskrbeli bloke za izdelavo skulptur, bodisi pošiljateljem teh blokov,« je povedala in dodala, da so Michelangelovi diagrami pogosto vsebovali tudi natančne mere.

Verjetno je nastala v času, ko je Michelangelo ustvarjal znamenite freske za strop Sikstinske kapele v Vatikanu. FOTO: Stefano Rellandini/Reuters

Skico spremlja pismo, ki ga je leta 1836 napisal Cosimo Buonarroti, Michelangelov zadnji neposredni potomec. V pismu ponuja delo svojega prednika Michelangela siru Johnu Bowringu, bodočemu guvernerju Hongkonga, čigar podpis je na dnu lista. Pismo in skica sta bila pritrjena na hrbtno stran risbe, ki je bila desetletja v zasebni zbirki. Na skici sicer ni umetnikovega podpisa, vendar raziskave potrjujejo, da je kvadrat s pripisom Michelangelovo delo.

Daleč od rekorda

Izkupiček dražbe pa je kljub temu daleč od Michelangelovega rekorda, ki je bil postavljen leta 2022, ko je na novo odkrita risba akta pri hiši Christie's dosegla vrednost 21 milijonov dolarjev (19,7 milijona evrov). Na zadržano izklicno oceno risbice sta vplivali tako majhnost dela kot njegova preprostost, je pojasnila Giada Damen. Večja risba marmornih blokov je bila leta 2008 ocenjena na od 10.000 do 15.000 funtov (od 11.675 do 17.516 evrov), na koncu pa je dosegla vrednost več kot 73.000 funtov (85.255 evrov).

Risba akta je leta 2022 dosegla rekordno vrednost 21 milijonov dolarjev (19,7 milijona evrov). FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Michelangelo je pred smrtjo leta 1564 uničil večino svojih skic in risb, a kljub temu se je ohranilo več kot 200 listov, ki so zdaj na ogled v muzeju Casa Buonarroti v Firencah, posvečenem umetnikovem delu. Muzejska zbirka vsebuje večino Michelangelovih diagramov marmornih blokov, po ocenah dražbene hiše Christie's pa je v zasebnih rokah trenutno še manj kot deset umetnikovih del.