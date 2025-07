Na Korčuli nocoj ganljivi spomin na legendarnega Oliverja Dragojevića (VIDEO)

Pred natanko sedmimi leti se je večji del nekdanje Jugoslavije zavil v črnino. Umrl je namreč eden največjih glasbenikov vseh časov, dalmatinski šarmer Oliver Dragojević. Čeprav je bil legenda še za časa življenja, pa sam menda ni maral, da tako označujejo, prav tako se ni imel za zvezdo, čeprav so ga tako videli mnogi.

Na njegovi rodni Korčuli še nekaj let po spektakularnem pogrebu ni utihnila njegova glasba, ki je skorajda vsak dan donela iz vseh zvočnikov skorajda vseh lokalov na otoku. Tradicionalno pa vsako leto na obletnico njegove smrti v Veli Luki prirejajo veliki koncert, na katerem Oliverjeve pesmi izvajajo največji hrvaški glasbeniki. Letošnji bo še toliko bolj poseben, saj ne bodo obeležili le sedem let od njegovega slovesa, letos namreč mineva tudi natanko 30 let od izida Oliverjevega prvega albuma Ljubavna pjesma.

V Veli Luki bo tako na tisoče oboževalcev Dalmatinca z raskavim glasom lahko še do četrtka obujalo spomine na njegovo glasbo, ki je bila kulisa za marsikateri zmenek, poroko in druge romantične trenutke. Nocojšnji koncert na čast in v spomin Oliverju Dragojeviću bo zato zagotovo spektakel, poln čustev, dogajanje pa se bo začelo že več ur prej v Splitu.

Tam se bodo Oliverjevi oboževalci vkrcali na trajekt in se odpravili po poti, ki je bila tudi Oliverjeva zadnja. Naslednje tri ure, kolikor traja plovba do Vele Luke, bodo tako obujali spomine in uživali v njegovi glasbi, ki bo donela ne le iz zvočnikov, ampak tudi iz več sto ust Oliverjevih oboževalcev, ki vsako leto znova dokazujejo, da nas bo njegova glasba spremljala večno. Kot se tudi koncert v spomin na Oliverja imenuje Trag u beskraju (Sled v večnosti).