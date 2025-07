Na Korčuli na skrivaj rodila, otroka pa pustila v košari pred hišo

Na vzhodnem delu dalmatinskega otoka Korčula so bili te dni priča vse prej kot običajnemu dogodku, ki je dodobra pretresel to sicer mirno in spokojno skupnost. Na območju kraja Lumbarda je namreč Filipinka, ki sicer na Korčuli živi in dela že nekaj let, povsem sama rodila, otroka pa nato položila v košaro in postavila pred vrata hiše, v kateri biva.

Ženska, ki je bila očitno v stiski in prestrašena, se je nato istega dne še nekajkrat vrnila do košare, da bi preverila, ali je z otrokom vse v redu, piše Slobodna Dalmacija. Vest o dogodku je dosegla tudi reševalce, ki so nato na pomoč priskočili tako ženski kot otroku. Novorojenčka so se helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Split, mamo pa je vozilo nujne medicinske pomoči odpeljalo v bolnišnico v Dubrovnik.

V domovini ima družino

Po poročanju omenjenega časnika menda nihče ni vedel, da je ženska sploh noseča, ne njeni kolegi v službi niti sostanovalke, popadki pa so se začeli, ko je bila sama v hiši. Po neuradnih informacijah naj bi bilo z otrokom vse v redu, ostaja pa v bolnišnici na opazovanju, medtem ko so njegovo mamo premestili na psihiatrični oddelek bolnišnice v Dubrovniku.

Menda se je že odločila, da bo, ko prideta iz bolnišnice, prevzela skrb za otroka. Identiteta Filipinke sicer ni znana, prav tako ne identiteta očeta, po neuradnih informacijah z otoka pa naj bi šlo prav tako za filipinskega državljana, ki pa ni tudi zakonec omenjene ženske. Ta naj bi v domovini namreč imela moža in otroka.