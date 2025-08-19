Na Korčuli alarmantno pomanjkanje vode

Na Korčuli, hrvaškem otoku na jugu Dalmacije, v zadnjih dneh alarmantno primanjkuje pitne vode. Zato je povsem razumljivo, da so prebivalci Korčule občutljivi za prav vsakogar, ki z njo, kot pravi stari slovenski pregovor, ravna kot svinja z mehom.

Korčulani se tako zdaj najbolj jezijo na nekatere ladjarje, ki še vedno brez vsakršnih omejitev polnijo svoje vodne rezervoarje. Pa četudi je otoška oblast sprejela sklep, da tega ne smejo početi med 17. in 22. uro. Julije Urban iz mesta Korčula je prepričan, da bi morali zoper ladjarje uvesti še strožje ukrepe. In sicer, da naj se z vodo oskrbujejo na kopnem, kjer razmere niso alarmantne.

Na Pelješcu in Korčuli se je porabi veliko več, kot je lahko steče skozi sistem. FOTO: Tina Horvat

»Mesto in njegovi prebivalci morajo biti na prvem mestu. Najprej je treba njim zagotoviti vodo,« je poudaril za Morski.hr.

Varčevalni ukrepi

Direktor vodovodnega sistema NPKLM Jakov Belić opozarja, da je poleg suše in z njo povezanega pomanjkanja vode problem tudi v 220 kilometrov dolgem vodovodu, ki poteka od Pruda na celinskem delu Dalmacije, mimo Korčule in nato vse do otoka Lastovo. Ta namreč, glede na vse večjo porabo vode v zadnjih dneh, te ne more dovolj hitro in učinkovito distribuirati. Torej, na Pelješcu in Korčuli se porabi veliko več vode, kot je lahko steče skozi sistem.

Belić še pojasni, da bodo tako najbolj na udaru tisti, ki živijo na višji nadmorski višini, saj nimajo na voljo takšnih tehničnih zmogljivosti, da bi lahko enakomerno porazdelili zmanjšano količino vode. In ravno zato so se odločili za varčevalne ukrepe. »Če bo vsak od nas prihranil malo vode, nam bo uspelo! Razumeti je treba, da je vode za tuširanje, kuhanje, pitje, pranje perila in za normalno, občasno zalivanje dovolj. Za prekomerno zalivanje, pranje avtomobilov in jaht, za take stvari, trenutno nimamo vode,« je še razložil Belić.