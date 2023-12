Na Japonskem imajo velike težave z medvedi, njihovi napadi se kar vrstijo

Na Japonskem se je letos zgodilo rekordno število napadov medvedov na ljudi, skupno več kot 210, večina je napade preživela, šest ljudi pa je zaradi telesnih poškodb umrlo. Do letos se je največ napadov zgodilo leta 2020, a se število izpred treh let z letošnjim ne more niti primerjati, takrat so divje živali udarile 158-krat.

Strokovnjaki vedno več tovrstnih incidentov pripisujejo podnebnim spremembam, ki močno vplivajo na okolje, kjer so se medvedje običajno zadrževali v preteklosti. Nekoč so bili njihov dom gozdovi in hribi na severu Japonske, kjer so imeli na razpolago obilo želodov, sadja in žuželk, s katerimi se prehranjujejo, zaradi podnebnih sprememb pa jim je tovrstne hrane začelo primanjkovati, zato vedno pogosteje zapuščajo naravno okolje ter se podajajo v bližino mest, kjer brskajo po smetnjakih in hrano iščejo tudi na vrtovih stanovanjskih hiš, v parkih in podobno.

Minister obljubil pomoč

Tam seveda srečajo ljudi, ki se po zelenih površinah rekreirajo ali v bližnjih gozdovih nabirajo gobe, čeprav so se začeli teh območij zaradi vedno pogostejših napadov izogibati. Največ, 5158 od skupno 19.191, opažanj medvedov je bilo letos v prefekturi Ivate, kjer si ljudje komaj upajo iz hiše, zato jim je minister za okolje Šintaro Ito že obljubil pomoč.

»Razmišljamo, da bi na najbolj kritična območja poslali strokovnjake, ki bi opazovali medvedjo populacijo in tiste, ki so se naselili v bližino človeških domov, ujeli ter odstranili. Poslušali bomo tudi predloge prebivalcev prizadetih območij, predvsem tistih, kjer narašča število žrtev,« je dejal minister.

Na Japonskem prevladujeta dve vrsti medvedov, rjavi in azijski črni. Prvi živijo na otoku Hokaido, drugi na Honšuju. Obe vrsti se v normalnih razmerah stiku s človekom izogibata, napadalne pa so v glavnem zaščitniške samice, ko imajo ob sebi mladiče. B.