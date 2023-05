Na izrecen Putinov ukaz: v zraku štiri transportna letala, evakuacija v teku

V Sudanu od 15. aprila potekajo spopadi med silami za hitro posredovanje pod poveljstvom Muhammada Hamdana Daghla in redno vojsko. Po podatkih ministrstva za zdravje te države je v spopadih doslej umrlo 600 ljudi. Predstavnik WHO v državi pa je sporočil, da je umrlo 459 ljudi, več kot 4000 pa je bilo ranjenih.

Zdaj se je ruski predsednik Vladimir Putin odločil ukrepati. Tako štiri vojaška transportna letala Il-76 evakuirajo več kot 200 ljudi iz te nemirne afriške države.

»Ministrstvo za obrambo iz Sudana evakuira uslužbence diplomatskega predstavništva, predstavnike ministrstva za obrambo in njihove družinske člane, državljane Rusije, držav Skupnosti neodvisnih držav in številnih prijateljskih tujih držav, ki so zaprosili za pomoč, da se vrnejo v svoje države,« so ob tem sporočili iz Moskve.