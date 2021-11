Na Islandiji kljub 89 odstotkom cepljenih epidemija eksplodirala, ljudi kličejo po tretji odmerek

Na Islandiji, kjer v zadnjem času narašča število okužb z novim koronavirusom, znova uvajajo nekatere omejitvene ukrepe. Od sobote bodo spet obvezne zaščitne maske v primerih, ko ljudje ne bodo mogli vzdrževati najmanj enega metra medsebojne razdalje, je danes sporočila islandska vlada, ki obenem spodbuja cepljenje s poživitvenim odmerkom.

Od prihodnje srede bodo večja zbiranja omejena na 500 ljudi, medtem se jih trenutno lahko zbira do 2.000. Gostinski obrati, ki strežejo alkohol, se bodo morali zapirati ob 23. uri, dve uri prej kot običajno.

Nove omejitve bodo po današnji odločitvi vlade veljale štiri tedne.

Pozivi k tretjemu odmerku

Po novem bodo tudi vsi, ki so stari najmanj 16 let, upravičeni do poživitvenega odmerka cepiva proti covidu 19. »Razmere so takšne, da je popolnoma jasna, da je poživitveni odmerek koristen za krepitev imunskega sistema posameznika in družbe,« je povedal islandski glavni epidemiolog Thorolfur Gudnason

Novi rekordi okužb

Še oktobra je bila sicer islandska vlada optimistična, da bodo glede na epidemiološko stanje lahko do 18. novembra odpravili večino omejitev za ustavitev širjenja novega koronavirusa. V zadnjem času pa so v državi začeli beležiti nove dnevne rekorde okužb.

V zadnjih 24 urah so potrdili 179 okužb, kar je po navedbah zdravstvenih oblasti največ od začetka pandemije.

Na Islandiji je v celoti cepljenih 89 odstotkov prebivalcev, starejših od 12 let.