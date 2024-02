Na Ibizo kar peš

Mladi Britanec, ki si želi obiskati Ibizo, pa mu nikakor ne uspe prihraniti dovolj denarja za letalsko vozovnico in vse druge stroške, se je odločil, da se bo na žurerski otok odpravil kar peš. Enaindvajsetletniku bo tako več denarja ostalo za zabave, skoraj 2500 kilometrov dolga pot pa zanj ne bo tako velik zalogaj kot bi bila za običajne ljudi; jeseni je namreč že prehodil 640 kilometrov, ko se je iz domačega Macclesfielda na severu Anglije odpravil v Pariz. Takrat je imel njegov podvig dobrodelno noto, za lokalno organizacijo je zbral več kot 20.000 evrov, donacije pa bo zbiral tudi tokrat.

Vse skupaj se je začelo, ko je Henry Moores pisal lastniku enega najbolj priljubljenih klubov na Ibizi in se zavezal, da se bo, če mu na sporočilo odgovori, na otok odpravil peš. Wayne Lineker, ki je mladeniča označil za malo norega, se »ponudbi« seveda ni mogel upreti in obljubil mu je, da bo Henryja pričakal pred klubom, kamor bo imel prost vstop, poskrbljeno bo tudi za pijačo in vse drugo.

Ko končaš tako veliko reč, pozabiš na vse. Utrujenost, bolečine, vse to pustiš za seboj.

Henry Moores, ki se bo na pot odpravil 2. marca, načrtuje, da bo do španskega otoka prišel v dveh mesecih, za kar bo moral na dan prehoditi dobrih 40 kilometrov, vmes se bo vkrcal na dva trajekta, najprej do Francije in nato do Ibize. Med potjo bo spal v kampih in pri zasebnikih, trenutno pa še išče sponzorja, ki bi mu pomagal plačati stroške prenočitev, trajektov in hrane. Da bi mu na koncu zmanjkalo energije za zabavo, 21-letnika ne skrbi. »Ko končaš tako veliko reč, pozabiš na vse. Utrujenost, bolečine, vse to pustiš za seboj, zato se bom vsaj prvo noč zagotovo zabaval, kot se spodobi,« pravi navdušeni pohodnik, ki ga bodo na Ibizi pričakali tudi mnogi družinski člani in prijatelji, le da so se ti odločili, da bodo tja odpotovali z letalom.