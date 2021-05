Na Hrvaško kmalu po novem

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je sporočil, da bo Hrvaška s 1. junijem pripravljena izdajati digitalna zelena potrdila (cepilni potni list) zaradi lažjega potovanja čez mejo. Vstop na Hrvaško bo znova možno napovedati na spletni strani entercroatia.mup.hr, da bi tako lahko pospešili nadzor in pretok potnikov čez mejne prehode.



Božinović je pojasnil, da je Hrvaška vključena v pilotni projekt EU za izdelavo digitalnih zelenih potrdil ter ocenil, da bo potrdila na ravni EU možno pričakovati v prvi polovici junija.



Digitalna zelena potrdila bodo izdajali na podlagi podatkov o osebah, ki so prebolele covid 19 v preteklih 180 dneh, ki so se testirale na novi koronavirus z enim izmed priznanih testov v EU v zadnjih 48 urah, kot tudi tistih, ki so cepljeni, je napovedal Božinović.

Na Hrvaško le dvakrat cepljeni

Na Hrvaško bodo lahko vstopili potniki, ki so se cepili z dvema odmerkoma cepiva proti covidu 19 najmanj 14 dni pred prihodom, kot tudi tisti, ki so cepljeni enkrat, a so covid preboleli.



Točnost podatkov bodo preverjali na podlagi QR kod, ki bodo na digitalnih zelenih potrdilih. Zato so na hrvaške mejne prehode že poslali 250 čitalnikov QR kod, dodatnih 55 naprav pa bodo imeli v rezervi.



Potniki, ki prihajajo na Hrvaško iz drugih držav, bodo tudi letos lahko napovedali svoj obisk na spletni strani za epidemiološko prijavo potnikov entercroatia.mup.hr. Spletno stran bodo letos uredili tako, da bo možno pripeti tudi digitalno zeleno potrdilo, ki ga bodo izdajali tudi v PDF obliki. Na ta način bodo poskusili pospešiti postopke na mejnih prehodih in zmanjšati gnečo, je še povedal Božinović.

