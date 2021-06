Na Hrvaško brez hitrega testa? To bi se lahko zgodilo že zelo kmalu

Hrvaška bi lahko kmalu ukinila hitro testiranje za vstop v državo. Kot je v oddaji 24ur zvečer povedala Metka Bradetič, direktorica Hrvaške turistične sezone, upajo, da bo do sprememb pri prestopu meje prišlo čim prej, saj na mejah že nastajajo dolge kolone, ki spravljajo v slabo voljo morja željne turiste. Na Hrvaško je trenutno mogoče potovati s potrdilom o cepljenju, potrdilom o prebolelosti ali hitrim testom.



Bradetičeva je povedala, da bo zadnja omejitev, potrdilo o opravljenem hitrem testu, odpravljena, ko bo Slovenija na zelenem seznamu. To bi se po podatkih inštituta Jožefa Stefana lahko zgodilo že konec tega tedna. Po srečanju hrvaške svetovalne skupine in določitvi ukrepov pa bi lahko do spremembe na meji prišlo konec prihodnjega tedna, optimistično napoveduje Bradetičeva.



Povedala je še, da je Hrvaška sprejela digitalno covidno potrdilo in da bo vanjo lažje vstopiti takrat, ko bodo tudi druge države uvedle to potrdilo.



Hrvate pred vrhuncem turistične sezone sicer skrbi evropsko prvenstvo v nogometu, saj so se začeli ljudje zbirati v lokalih. Poudarja, ko se strasti razvnamejo, je dogajanje težko nadzorovati. Ob tem jih pomirja dejstvo, da je skoraj polovica turističnih delavcev že cepljena, nekateri pa so bolezen tudi preboleli.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: