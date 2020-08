Na Hrvaškem znova večje število okuženih

Preberite še:

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 58 okužb z novim koronavirusom, v državi je 633 aktivnih primerov okužbe. Na zdravljenju v bolnišnicah je 111 bolnikov s covidom 19, med katerimi jih je sedem na ventilatorjih. To je največje dnevno število okužb po minuli soboti, ko so poročali o 86 primerih okužbe. Od nedelje do torka so skupno potrdili 94 novih okužb.V minulih 24 urah je bilo največ novih okužb v splitsko-dalmatinski županiji (15), je sporočil tamkajšnji štab civilne zaščite. Ko gre za obalne hrvaške županije, so samo še iz primorsko-goranske sporočili, da imajo dva nova primera.V vseh drugih županijah je bilo skupno 31 okuženih, od tega 19 v dveh slavonskih županijah. Iz sedmih županij, vključno z istrsko, so sporočili, da od torka niso zabeležili novih primerov.Skupni podatki za celotno državo, ki jih objavlja nacionalni štab civilne zaščite vsak dan ob 14. uri, se sicer ne ujemajo vedno s podatki posameznih županijskih štabov zaradi različnega časa objave podatkov nekaterih štabov.Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvo okužbo z novim koronavirusom, so potrdili skupno 5376 okužb. Medtem je okrevalo 4589 ljudi, zaradi covida 19 pa je umrlo 154 ljudi. Doslej so testirali skoraj 124.400 ljudi, v minulih 24 urah 1167.