Na Hrvaškem znova gorijo alarmi: prihajajo peklenska vročina, neurja in toča

Dele Hrvaške, zlasti Karlovec z okolico, je v torek okoli 18. ure zajelo silovito neurje. Močne padavine sta na nekaterih mestih spremljala silovit veter in toča. Neurje je bilo najmočnejše na območju Netretića ob meji s Slovenijo, večje škode pa ni bilo. Sodeč po napovedih hrvaških meteorologov, se bo nestanovitno vreme nadaljevalo tudi danes. Rdeči alarm so prižgali za območja Zagreba, Osijeka in Karlovca, poroča portal 24sata. Omenjene kraje z okolico bodo zajele nevihte, toča in močan veter. Najhujše bo proti večeru in v noči na četrtek.

Kratkotrajne plohe bodo predvidoma zajele tudi Dalmacije, kjer pa bo danes pretežno sončno, popoldne pa oblačno. Temperature bodo tam dosegle tudi do 33 stopinj Celzija.

Toča debeline oreha, v nekaterih krajih tudi poplave

V torek je neurje najprej zajelo ozaljsko območje, kjer je na nekaterih predelih padala toča debeline oreha. Obilne padavine, pospremljene z grmenjem, so se potem razširile na širše območje Karlovca.

Ponekod je zaradi obilnih padavin prišlo do poplav, nekateri prebivalci iz okolice Duge Rese pa so ostali brez elektrike.