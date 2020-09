Na Hrvaškem zaprli lokale: grozi jim hudo odpuščanje delavcev

Na težke razmere zaradi epidemije covida 19 je danes opozorilo okoli 400 gostincev v hrvaški Istri in Kvarnerju, ki so ob 11.55 za eno uro zaprli gostinske lokale. Med drugim so opozorili, da je zaradi zmanjšanega obsega dela v gostinstvu med epidemijo ogroženih 20.000 delovnih mest.



S protestom s simboličnim imenom Pet do dvanajstih so gostinci od države med drugim zahtevali znižanje DDV za hrano in pijačo s 25 na 13 ali 10 odstotkov ter podporo države pri posojilih za likvidnost in investicije.



Združenje gostincev Istre in Kvarnerja je v današnjem sporočilu za javnost pojasnilo, da so v raziskavi, ki so jo opravili med približno 500 gostinci na različnih koncih Hrvaške, ugotovili, da se je pri 60 odstotkih vprašanih med epidemijo poslovanje skrčilo za več kot polovico v primerjavi z enakim obdobjem lani. Skoraj 40 odstotkom v teh razmerah ne bo uspelo zdržati do naslednje turistične sezone.



Kot so dodali, je 80 odstotkov vprašanih potrdilo, da so morali odpuščati delavce. Z današnjim protestom so želeli odgovornim državnim institucijam sporočiti, da brez dodatnih ukrepov gostinci, turistične agencije, lepotni saloni in občasni potniški prevozniki ne bodo mogli ohraniti zaposlitev. Zahvalili so se številnim lokalnim samoupravam, ki so s konkretnimi ukrepi pokazale več razumevanja za njihove težave kot država. Med drugim jim marsikje ni bilo treba plačati najemnin ali lokalnih davkov, brezplačno so lahko postavili več miz na svojih terasah in podobno.



Hrvaški mediji so sicer poročali, da gostinci v času protesta niso fizično zaprli svojih lokalov niti niso odganjali gostov. Med protestno uro zgolj niso opravljali svojih storitev, tako da ni bilo možno naročiti pijače ali hrane oziroma plačati računa.