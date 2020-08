Na Hrvaškem zabeležili veliko novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 77 novih okužb z novim koronavirusom, dva bolnika pa sta umrla, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Pri naših južnih sosedih je trenutno 569 aktivnih okužb, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V bolnišnicah je 120 bolnikov s covidom 19, od tega jih je osem na ventilatorjih. prejšnjih dneh je bilo na Hrvaškem nekoliko manj okužb.Skupno so potrdili 5.542 okužb, umrlo je 157 bolnikov. V samoizolaciji je trenutno 1.962 oseb.Največ novih okužb, in sicer osem, so v zadnjem dnevu potrdili v Splitsko-dalmatinski županiji, med drugim sedem v Splitu. Sledita Zagreb z 12 in Vukovarsko-sremska županija z 11 novimi primeri. Nobene nove okužbe niso potrdili v štirih županijah, med drugim v Istrski, poroča portal televizije N1. V Sloveniji so v zadnjih 24 urah zabeležili 14 novih okužb