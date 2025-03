Vojaški rok kmalu obvezen? K temu so pozvali 4000 do 5000 mladih moških ...

Hrvaško ministrstvo za obrambo je danes sporočilo, da začenja letni vpis vojaških obveznikov v vojaško evidenco. Po navedbah ministrstva gre za redno dejavnost, ki ni povezana s trenutnimi geopolitičnimi razmerami. Pričakujejo odziv 4000 do 5000 nabornikov.

Vpis vojaških obveznikov je običajen postopek in redna vsakoletna dejavnost. Izvaja se v skladu z zakonskimi predpisi ter ni povezana z izrednimi okoliščinami ali trenutnimi geopolitičnimi razmerami, so danes sporočili z obrambnega ministrstva.

Pojasnili so, da se vpis nanaša na zakonsko obveznost vseh hrvaških državljanov - moških, ki v koledarskem letu dopolnijo 18 let in imajo stalno prebivališče na območju Hrvaške.

Sprejeli bodo zakon o obveznem vojaškem roku

Pozive za vpis v vojaško evidenco bodo pošiljali ta mesec in v aprilu na naslove vojaških obveznikov, rojenih leta 2007. Sam vpis bodo izvajali od začetka aprila do sredine maja.

Poziv za vpis v vojaško evidenco, ki je zakonsko obvezen, ne pomeni, da bodo vsi polnoletni moški postali naborniki, temveč država tako vodi evidenco potencialno razpoložljivega kadra za vojaško službo v primeru izrednih razmer.

Se pri južnih sosedih vrača obvezno služenje vojaškega roka? FOTO: Jože Suhadolnik

Bodo pa Hrvaškem predvidoma do sredine julija sprejeli zakon o uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Polnoletnost v tej državi vsako leto doseže med 18.000 in 19.000 moških, a je število nabornikov manjše iz različnih razlogov, od ugovora vesti do zdravstvenih razlogov.

Obvezno služenje v vojski so na Hrvaškem ukinili leta 2007, dve leti pred pridružitvijo zvezi Nato. Trenutno v državi poteka prostovoljno služenje.