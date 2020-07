Šok, toliko okužb je bilo na Hrvaškem v zadnjih 24 urah

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah po podatkih županijskih štabov civilne zaščite potrdili več kot 100 primerov okužbe z novim koronavirusom. V Istri so potrdili osem novih primerov, v splitsko-dalmatinski županiji 20, v dubrovniško-neretvanski sedem, vukovarsko-sremski 36, na območju Zagreba 23 ter v osiješko-baranjski 12. Skupno 106.



V hrvaški Istri so potrdili osem novih primerov okužbe. Pri petih primerih gre za stike z že potrjeno okuženimi osebami, en primer pa je iz Srbije. Neuradno so pet novih okužb potrdili v Buzetu, eno v Labinu, v enem primeru pa gre za osebo iz Beograda, v drugem pa za osebo iz Zagreba, ki je prišla v Vodnjan, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.



V splitsko-dalmatinski županiji so potrdili 20 novih primerov okužbe, osem v Splitu, pet v Vrgorcu, po eno pa v Sinju, Podgori, Trogirju, Kašteli, Lokvičiću, Imotskem in Tučepu. V drugih županijah Sedem novi okužb so potrdili v dubrovniško-neretvanski županiji. Pet okuženih iz kraja Ploče je povezanih z druženjem v splitsko-dalmatinski županiji, dva primera so potrdili v Dubrovniku. Vsi imajo blage simptome in so v domači oskrbi.



V vukovarsko-sremski županiji so potrdili 36 novih okužb, kar je posledica porok in drugih podobnih praznovanj, so opozorile lokalne oblasti. Devet okuženih oseb je iz Vinkovcev in kraja Ivankovo, štiri iz Vukovarja.



V Zagrebu so v zadnjih 24 urah potrdili 20 novih okužb, v zagrebški županiji pa tri. Pri 12 osebah je šlo za stike s prej potrjeno okuženimi, ena oseba pa se je vrnila iz Italije.



V osiješko-baranjski županiji so potrdili 12 okužb, od tega sedem na območju Osijeka. Ker so okužbe doslej potrdili pri šestih zdravstvenih delavcih in 13 bolnikih na interni kliniki v mestu, so delno zaprli tamkajšnji zavod za bolezni srca in ožilja.