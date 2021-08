Na Hrvaškem v rahljanje ukrepov, čeprav se število okužb povečuje

Na Hrvaškem bodo s 1. septembrom v kavarnah in barih goste lahko postregli tudi v zaprtih prostorih, je danes napovedal hrvaški notranji minister Davor Božinović. Povedal je, da ne bodo spreminjali obratovalnega časa, to pomeni, da bodo lahko lokali še naprej odprti do polnoči.



Hrvaški štab civilne zaščite bo tako s 1. septembrom ugodil zahtevam lastnikov kavarn in barov, ki so zahtevali obratovanje v zaprtih delih lokalov, kot to lahko že nekaj mesecev počnejo v restavracijah. V večini gostinskih lokalov je na Hrvaškem namreč dovoljeno obratovanje zgolj na terasah in na odprtem.



Božinović je na današnji novinarski konferenci še napovedal, da bodo epidemiologi določili stroge ukrepe za obratovanje kavarn, barov in ostalih zaprtih gostinskih prostorov. Poudaril je, da še ne razmišljajo o tem, da bi kot enega od ukrepov za vstop v gostinske lokale uveljavili digitalna covidna potrdila.

Šolsko leto se bo začelo 6. septembra: rahljanje ukrepov

Na Hrvaškem se bo 6. septembra začelo novo šolsko leto, pouk pa nameravajo v celoti organizirati v šolah, za razliko od prejšnjega šolskega leta, ko je veliko izobraževalnih ustanov izvajalo večino pouka na daljavo. Zrahljali so tudi nekatere druge ukrepe. Med drugim bodo učencem višjih razredov v osnovnih šolah dovolili menjavo učilnic in kabinetov. Omogočali bodo tudi športne dejavnosti učencev in dijakov. Znova bodo v šolah tudi izbirni, dodatni in dopolnilni pouk, ki je v prejšnjem šolskem letu v celoti potekal na daljavo.



Hrvaška napoveduje nadaljnje rahljanje epidemioloških ukrepov, čeprav se število okužb z novim koronavirusom zvišuje. Od začetka tedna so potrdili za 31,5 odstotka več novih okužb, kot je to bilo v prvih petih dneh prejšnjega tedna, je povedal ravnatelj hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. V državi je danes 3335 aktivnih primerov okužb.

Capak je še dejal, da znaša 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev 143, medtem ko je stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev okoli 2049. Država je še naprej na oranžnem seznamu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC).



Pristojni so danes znova pozvali državljane, naj se cepijo proti covidu 19. Z enim odmerkom so doslej na Hrvaškem cepili 42,2 odstotka prebivalcev oziroma nekaj manj kot 50,7 odstotkov odraslih. Precepljenih je 47,4 odstotka odraslih.

