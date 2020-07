Virus Hrvaški ne da dihati, sporočili dramatične številke

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem opravili 1.489 testov na virus sars-cov-2 in potrdili 65 novih okužb: 10 v Istri, 12 v Splitsko-dalmatinski županiji ter po 15 v Vukovarsko-sremski in Zagrebu. Iz drugih županij poročajo o eni okužbi ali dveh, iz nekaterih pa, da novih okužb ni.Spodbudna je novica, da še naprej upada število aktivnih primerov: teh je 855, kar je 26 manj kot dan prej. Še bolj dramatičen je bil upad aktivnih primerov okužbe v soboto, ko jih je bilo kar 151 manj kot v petek.Preberite tudi:Potem ko so v soboto sporočili, da je umrlo pet oseb, so danes razkrili, da je covid 19 zahteval še tri smrtne žrtve, skupaj na Hrvaškem tako že 136, je sporočil nacionalni štab civilne zaščite.V bolnišnicah se zdravi 142 pacientov, med katerimi jih je na respiratorjih devet. Od 25. februarja, ko so potrdili prvo okužbo z novim koronavirusom na Hrvaškem, pa do danes so okužbo potrdili pri 4.857 osebah. V samoizolaciji je trenutno 3.271 oseb, testirali pa so jih skupaj 112.003.Iz BiH poročajo o 263 novih okužbah, kar je 50 manj od povprečja zadnjega tedna. V Federaciji BiH so testirali 704 ljudi, prisotnost virusa pa potrdili pri 154. V Republiki Srbski je bilo pozitivnih 109 vzorcev od 401 testiranega. V zadnjih 24 urah sta za covidom 19 umrla moški in ženska. Od začetka epidemije je bilo v BiH skupaj pozitivnih že več kot 10 tisoč ljudi, umrlo pa jih je 285.O več kot sto novih potrjenih primerih poročajo tudi iz Avstrije, kjer so okužbo odkrili pri 134 posameznikih, največ na Dunaju (60), Zgornji Avstriji (23) in Spodnji Avstriji (22).