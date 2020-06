Na Hrvaškem spet veliko okuženih, odločili so se za prepoved

Pri južnih sosedih so znova potrdili 18 novih okužb z novim koronavirusom. Kot so sporočili na današnji novinarski konferenci, morajo zaradi slabšanja epidemiološke slike ponovno zaostriti nekatere ukrepe. Na območju Zagreba, Osijeka in Splita so tako domove za starejše in bolnišnice zaprli za obiske.Na območju Zagreba je sedem okuženih, v Osijeku jih je pet, štirje so na območju Splita in eden v Dubrovniku. Kot so zagotovili pristojni, med obolelimi ni turistov. Epidemiologinjaje dejala, da bodo na območjih, kjer je največ okuženih, do nadaljnjega prepovedani obiski v bolnišnicah in domovih za starejše.Zdravstveni ministerje poudaril, da Hrvaška ostaja priljubljena turistična destinacija. Prepričan je, da je razlog za to uspešna borba proti covidu 19.Tisti, ki razumete hrvaško, si lahko ogledate, kaj vse so še danes povedali na novinarski konferenci.