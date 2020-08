Na Hrvaškem skoraj 300 novih okužb, odkrili dve novi žarišči

V Sloveniji 36 okužb

Hrvaški zdravstveni ministerje pred sejo ožjega kabineta hrvaške vlade dejal, da so na Hrvaškem v zadnjih 24 urah potrdili višje število novih okužb kot dan pred tem. Tamkajšnji mediji sicer neuradno poročajo, da so v zadnjih 24 urah zabeležili najmanj 295 novih okužb. Sodeč po podatkih, ki jih dnevno sporočajo posamezne županje, je največ potrjenih primerov v Splitsko-dalmatinski (138), zadarska županja jih ima 11, samo Zagreb pa 67.Hrvaške oblasti so v torek poročale o 219 okužbah. Imeli so 2231 aktivnih primerov okužbe. Na bolnišničnem zdravljenju je bilo 167 bolnikov, od tega jih je bilo devet na ventilatorjih. Za covidom-19 sta v preteklem dnevu umrli še dve osebi, skupno pa 175. Kakšni bodo uradni podatki za včerajšnji dan, bodo pristojni sporočili ob 14. uri.Slovenija v zadnjem času beleži izjemno visok porast odstotka okužb, ki se razvijejo pri ljudeh v karanteni. V torek so epidemiologi pri nas testirali 1.349 ljudi in potrdili 36 novih okužb. Trenutno je v Sloveniji aktivno okuženih 419 ljudi, skupno število pa se je povzpelo na 2.722. O najnovejših informacijah o novem koronavirusu pri nas smo sporočali na tej povezavi