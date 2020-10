Na Hrvaškem potrdili 508 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu potrdili 508 novih okužb z novim koronavirusom, opravili so 4989 testov. S tem so se že drugič ta teden v 24 urah potrdili več kot 500 novih okužb.



Na Hrvaškem so v četrtek poročali o rekordnih 542 okužbah, v petek in soboto pa o več kot 450 novih okužbah. Trenutno imajo 2818 aktivnih primerov okužb, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite.



V bolnišnicah je na zdravljenju 384 bolnikov s covidom 19, od tega jih je 26 na ventilatorjih. Od začetka epidemije so potrdili 20.440 okužb, za covidom 19 je umrlo 324 ljudi.