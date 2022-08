Na Hrvaškem podirajo rekorde: največ je Nemcev, Slovencev in Italijanov

Skupni prihodki od turizma na Hrvaškem bi lahko letos znašali 11,3 milijarde evrov, je ocenila hrvaška centralna banka. To je skoraj četrtino več kot lani, ko so znašali 9,1 milijarde evrov, in sedem odstotkov ali 800 milijonov evrov več kot rekordnega leta 2019, ko so znašali 10,5 milijarde evrov.

Prilivi iz naslova turizma so se v primerjavi z lani pa tudi z letom 2019 povečali že v prvih treh mesecih leta, kar v hrvaški centralni banki pripisujejo popuščanju ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 ter povišanju cen namestitev in gostinskih storitev.

Odlična sezona

Julija, avgusta in septembra lani so tuji turisti na Hrvaškem porabili 6,775 milijarde evrov, kar je bilo 148 milijonov evrov oz. dva odstotka več kot v istem obdobju leta 2019. »Trenutni potek glavne turistične sezone je odličen. Približali smo se letu 2019. Dosegli smo 95 do 96 odstotkov prenočitev in 90 odstotkov prihodov v primerjavi z letom 2019. Danes je na Hrvaškem okoli 1,1 milijona turistov,« je za hrvaško nacionalno televizijo HTV v začetku tedna povedal direktor Hrvaške turistične zveze Kristjan Staničić. »Imamo večje število izdanih računov in prihodkov v turizmu, a je treba počakati na preostanek glavne sezone. Sezona bo zagotovo odlična,« je še dodal.

2,2 milijona turistov je ta mesec obiskalo Hrvaško.

Na Hrvaškem so avgusta sprejeli okoli 2,2 milijona turistov; ti so ustvarili 15,5 milijona prenočitev, največ v Istri, splitsko-dalmatinski županiji, na Kvarnerju ter v zadrski in šibeniško-kninski županiji. Med tujimi turisti je bilo največ Nemcev, sledijo gosti iz Slovenije, Italije in Avstrije. Od začetka leta so gostili 12,7 milijona turistov, ki so ustvarili 70,1 milijona prenočitev.