Na Hrvaškem okužbe v nebo: umrlo je 23 covidnih bolnikov

Na Hrvaškem so v preteklih 24 urah ob 10.691 testih potrdili 3.162 okužb z novim koronavirusom, kar je največji dnevni porast od začetka aprila letos. V zadnjih 24 urah je umrlo 23 covidnih bolnikov, med njimi je bilo pet cepljenih. V državi razmišljajo o širitvi obvezne uporabe covidnih potrdil. Danes objavljeno število novookuženih je občutno višje, kot je bilo prejšnjo sredo, ko so zabeležili 2.022 primerov okužb. V sredo pred dvema tednoma jih je bilo 1925.

Največje dnevno število novookuženih je bilo sicer 8. aprila letos, ko so jih našteli 3.217. Aprila so nato na Hrvaškem še dvakrat potrdili več kot 3.000 novih okužb v 24 urah, a je bilo takrat število nekoliko nižje od današnjega. V državi je 11.995 aktivnih primerov okužb. V bolnišnicah je 939 covidnih bolnikov, med njimi jih 131 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je 21.296 ljudi. Od 25. februarja lani so zabeležili skupaj 433.136 okužb z novim koronavirusom in 8.951 smrti zaradi covida 19.

Zaskrbljeni, a ne presenečeni

Hrvaški minister za zdravje Vili Beroš je danes novinarjem dejal, da je skokovit porast okužb skrv vzbujajoč, a ni presenetljiv. Po njegovem gre namreč predvsem za posledico dejstva, da je v državi nezadostno število cepljenih proti covidu 19. Do torka zvečer je bilo polno cepljenih nekaj več kot 52 odstotkov polnoletnih prebivalcev. Hrvaška vlada je načrtovala, da jih bo približno toliko cepljenih že do konca junija letos.

Hrvaški epidemiologi so medtem pojasnili, da je novo naraščanje okužb pričakovano s prihodom jeseni, še posebej ob bolj nalezljivi različici virusa delta. Po poletnih dopustih so se otroci vrnili v šole, odrasli pa na delovna mesta. Zaradi hladnejšega vremena ljudje več časa preživljajo v zaprtih prostorih, kar prispeva k širjenju virusa.

Kot so še dodali, je najmanj novookuženih v starostni skupini nad 50 let, v kateri je obenem največ cepljenih. Največ novookuženih je po drugi strani med otroki v starosti od 10 do 19 let.

Hrvaški štab civilne zaščite je v torek potrdil, da razmišljajo tudi o razširitvi obveznih covidnih potrdil, potem ko so zadovoljni z učinki uvajanja pogoja PCT za vse zaposlene v zdravstvu in socialni oskrbi. Hrvaški mediji ugibajo, da bodo obvezna covidna potrdila morda uveljavili za obiske nakupovalnih središč.