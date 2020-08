Na Hrvaškem namesto nočnih celodnevne zabave

To je izigravanje predpisov, ukrepov in nelojalnost do mesta.

Ne domačinom ne gostom na Hrvaškem visoke številke okuženih s koronavirusom ne pridejo do živega. Na priljubljeni plaži Zrće na otoku Pag namreč zabave, na katerih se tare mladih obiskovalcev, ne pojenjajo. Ker klubi ne smejo obratovati dlje kot do polnoči, organizirane zabave potekajo podnevi. In sicer od 12. ure pa vse do polnoči. »To je izigravanje predpisov, ukrepov in nelojalnost do mesta,« je ogorčen župan NovaljeDa si domači in tuji turisti na Hrvaškem želijo nočne zabave, je pokazala tudi reportaža Večernjega lista iz Splita. Na plaži zvečer posedajo mladi in stari, ki s seboj seveda prinesejo tudi kakšno pijačo. Mlade Avstralke, ki so s kozarci koktajla sedele kar na ulici, pa so jasno in glasno povedale, da se virusa ne bojijo. »Več ljudi umre v prometnih nesrečah kot pa zaradi tega virusa. Zakaj potem ne bi prepovedali še avtov?« so bile pogumne.Ob polnoči so se v mestu zaprli vsi nočni klubi. Razen enega, ki je uradno restavracija. No, o hrani tam takrat ni bi bilo ne duha ne sluha. Gre namreč za »klub« na odprtem, kjer je seveda mogoče ob pijači tudi zaplesati ob ritmih moderne glasbe. Zaradi velikega števila gostov, kot še piše v reportaži, se je bilo zelo težko prebiti do stranišča. Skratka, primerno varnostno razdaljo je bilo nemogoče vzdrževati.Turistični eldorado»Tukaj nas korona ne more najti,« pa so povsem brezskrbni nemški turisti, ki bivajo v luksuznih vilah v Zmijavcih pri Imotskem, kraju, ki je od Splita oddaljen 88 kilometrov. Omenjeno območje velja za pravi hrvaški turistični eldorado in tudi zatočišče za nemške turiste pred novim koronavirusom. Tam je za počitnikovanje na voljo 316 luksuznih vil z bazeni. Za najem je treba odšteti tudi 600 evrov na dan. Imotski velja za mesto, ki ima največ mercedesov na prebivalca na svetu. Zato ni presenetljivo, da so se v kraju odločili za postavitev spomenika v čast tej znamki avtomobila.