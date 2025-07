Na Hrvaškem izbruh smrtonosne bolezni! Poginilo že več kot 100 goved

Širjenje smrtonosne bolezni na Hrvaškem dobiva skrb vzbujajoče razsežnosti. Potrjena sta nova primera vraničnega prisada, v bolnišnico pa so zaradi suma okužbe sprejeli tudi otroke.

Kot smo že poročali pred dnevi, so na Hrvaškem veterinarskem inštitutu v soboto potrdili sum na prisotnost vraničnega prisada (anthrax) pri dveh poginulih živalih. Zdaj so iz inštituta sporočili, da sta med tremi dodatnimi vzorci z območja Maovice dva pokazala pozitiven rezultat, eden pa je bil negativen.

Vranični prisad, znan tudi kot antraks, je zelo nevarna nalezljiva bolezen, ki jo povzroča bakterija Bacillus anthracis. Najpogosteje prizadene rastlinojede živali, kot so govedo, ovce in koze, na človeka pa se lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo ali njenimi ostanki. Najpogostejša oblika pri ljudeh je kožni antraks, ki se kaže z gnojnimi vnetji in značilno črno krasto.

Mikroskopska slika spor in vegetativnih celic bakterije Bacillus anthracis, ki povzroča bolezen antraks. FOTO: Reuters Pictures

Poginilo že več kot 100 glav goveda, okuženi tudi ljudje

Po poročanju Večernjega lista naj bi na območju Naravnega parka Lonjsko polje in v okolici kraja Osekovo v zadnjih dveh tednih poginilo vsaj 107 glav goveda. Okužbo povezujejo prav z vraničnim prisadom. Prve živali so začele poginjati že 1. julija, a lastniki sprva niso vedeli, da gre za antraks. Ker se govedo na tem območju prosto pase, se je okužba širila hitro in nekontrolirano.

Zaradi suma okužbe so v splošno bolnišnico v Sisku sprejeli šest ljudi, med njimi dva otroka. Vsi so bili v stiku z okuženimi živalmi, njihovo zdravstveno stanje pa je bilo na srečo blago, zato so jih po zdravniški oskrbi odpustili domov.

Ukrepi v teku, začelo se bo cepljenje živali

Z ministrstva za kmetijstvo so sporočili, da skupaj z državnim inšpektoratom že izvajajo ukrepe za zajezitev širjenja bolezni, predvsem na pašnikih pri Osekovu in v Naravnem parku Lonjsko polje. Obenem so napovedali, da bo v ponedeljek začel veljati poseben odlok o razglasitvi območja okužbe, kar pomeni, da bo že isti dan organizirano cepljenje vseh tamkajšnjih živali.

»Ko bodo na voljo novi izvidi laboratorijskih preiskav, bomo skupaj z drugimi institucijami sproti obveščali javnost,« sporočajo z ministrstva.

Izbruh bolezni, ki je v moderni Evropi redek, vzbuja zaskrbljenost. Čeprav so primeri med ljudmi za zdaj omejeni, je zaradi narave bolezni in visoke smrtnosti pri živalih potrebna visoka mera previdnosti.