Na Hrvaškem in v BiH kritične razmere, dva človeka odnesla reka (FOTO)

Večdnevne padavine so povzročile številne težave na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Na severovzhodu Hrvaške je začelo poplavljati prve hiše, na območju Tuzle v BiH pa že od četrtka iščejo dva človeka, ki ju je odnesla narasla reka. Meteorologi opozarjajo tudi pred nevarnostjo razlitja Neretve in Save.

Najbolj kritično na Hrvaškem je na območju Orahovice in okoliških občin na severovzhodu države. Tam je v zadnjih 24 urah padlo skoraj 80 litrov dežja na kvadratni meter. Narasli so vodostaji potokov in rek, reka Vučica pa je prestopila bregove in po navedbah lokalnih oblasti poplavila prve hiše.

Poplave v Orahovici. FOTO: Davor Javorovic/pixsell Pixsell

Na terenu so gasilci in komunalne službe. Evakuacija prebivalcev po besedah župana Orahovice Saše Risterja še ni bila potrebna, prav tako nihče ni potreboval zdravniške pomoči, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT. Zaradi velikih količin padavin je oviran promet na nekaterih cestah.

Izredni ukrepi

O visokih vodostajih poročajo tudi iz drugih delov države. Izredne razmere so v Sunji južno od Siska, v Đakovu južno od Osijeka in nedaleč od Slavonskega Broda pa veljajo izredni ukrepi za obrambo pred poplavami.

Hrvaški hidrometeorološki zavod (DHMZ) je za danes izdal opozorilo pred naraslim vodostajem reke Save, padavine pa bi lahko povzročile tudi občutno zvišanje vodostajev vseh njenih pritokov. Posebno pozornost je po navedbah meteorologov treba nameniti reki Kolpi s pritoki, spodnjemu toku Une ter srednjemu in spodnjemu toku Save, opozorili pa so tudi pred naraslo reko Neretvo.

Iz Agencije za vodno območje Jadranskega morja v Mostarju v sosednji BiH so že v četrtek opozorili na veliko nevarnost izliva reke Neretve in njenih pritokov. Vrhunec poplavnega vala pričakujejo jutri, to pa po navedbah DHMZ pomeni, da je možen porast vodostaja tudi na hrvaškem delu Neretve.

Močno dežuje že tretji dan

Najbolj kritične razmere v BiH, kjer dežuje že tretji dan, so na severu države, predvsem v Unsko-sanskem kantonu. V preostalih kantonih, vključno s Sarajevom, se stanje umirja.

V Doboju je davi po poročanju tiskovne agencije entitete BiH Republike Srbske Srna še vedno naraščala reka Bosna. Na območju Dervente pa so zaradi povišanega vodostaja reke Ukrine v vseh šolah odpovedali pouk.

V Tuzli in okolici medtem tudi danes poteka iskanje dveh oseb, ki ju je v četrtek dopoldne odnesla reka Jala. Gre za policista in človeka, ki je v begu pred policijo želel prečkati naraslo reko.