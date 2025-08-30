Na Hrvaškem hude nevihte: zaprli avtocesto, ulice poplavljene (VIDEO)

Nevihte, ki jih je spremljalo močno deževje, so danes prizadele dele Hrvaške. Zaradi obsežnih padavin prihaja do zastojev na avtocesti proti Splitu, v več krajih Dalmacije pa je poplavljalo kleti stanovanjskih objektov, poročajo hrvaški mediji.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je bila avtocesta v smeri proti Splitu pred izvozom Ravča zaradi obilnih padavin danes zjutraj zaprta, številni vozniki pa so obtičali v koloni.

Ob močni nevihti so v Podgori pri Makarski zabeležili 103 litrov dežja na kvadratni meter. Na širšem območju Reke pa so gasilci opravili več intervencij, večinoma je šlo za črpanje vode iz stanovanjskih objektov, poroča hrvaški N1.

V spodnjem videu lahko vidite, kako je bilo v Medulinu.

V kratkem času poplavilo ulice in stopnišča

Močno neurje, ki ga je spremljal močan veter, grmenje in velika količina padavin, je prizadelo tudi Dubrovnik z okolico. Zaradi obilice padavin je v kratkem času poplavilo ulice in stopnišča, ki so se po poročanju hrvaškega portala Index spremenile v potoke in slapove.

Zaradi močnih padavin so intervencije potekale tudi na več lokacijah v kraju Metković, kjer so gasilci črpali vodo iz poplavljenih kleti.

Hrvaški avtomobilski klub (HAK) je že pred tem sporočil, da poleg dežja težave na cestah povzroča tudi megla, ki zmanjšuje vidljivost.

Močno deževje je danes prizadelo tudi dele Bosne in Hercegovine, najhujše razmere pa so v Mostarju, kjer so zaradi poplavljenih podvozov začasno zaprli vse izvoze iz mesta.