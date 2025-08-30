VREME NE PRIZANAŠA

Na Hrvaškem hude nevihte: zaprli avtocesto, ulice poplavljene (VIDEO)

Ob močni nevihti so v Podgori pri Makarski zabeležili 103 litrov dežja na kvadratni meter.
Fotografija: Pogled na Split. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell
Odpri galerijo
Pogled na Split. FOTO: Zvonimir Barisin/pixsell

STA, A. Ka.
30.08.2025 ob 15:55
30.08.2025 ob 15:55
STA, A. Ka.
30.08.2025 ob 15:55
30.08.2025 ob 15:55

Poslušajte

Čas branja: 1:47 min.

Nevihte, ki jih je spremljalo močno deževje, so danes prizadele dele Hrvaške. Zaradi obsežnih padavin prihaja do zastojev na avtocesti proti Splitu, v več krajih Dalmacije pa je poplavljalo kleti stanovanjskih objektov, poročajo hrvaški mediji.

Kot poroča Slobodna Dalmacija, je bila avtocesta v smeri proti Splitu pred izvozom Ravča zaradi obilnih padavin danes zjutraj zaprta, številni vozniki pa so obtičali v koloni.

Ob močni nevihti so v Podgori pri Makarski zabeležili 103 litrov dežja na kvadratni meter. Na širšem območju Reke pa so gasilci opravili več intervencij, večinoma je šlo za črpanje vode iz stanovanjskih objektov, poroča hrvaški N1.

V spodnjem videu lahko vidite, kako je bilo v Medulinu.

V kratkem času poplavilo ulice in stopnišča

Močno neurje, ki ga je spremljal močan veter, grmenje in velika količina padavin, je prizadelo tudi Dubrovnik z okolico. Zaradi obilice padavin je v kratkem času poplavilo ulice in stopnišča, ki so se po poročanju hrvaškega portala Index spremenile v potoke in slapove.

Zaradi močnih padavin so intervencije potekale tudi na več lokacijah v kraju Metković, kjer so gasilci črpali vodo iz poplavljenih kleti.

Hrvaški avtomobilski klub (HAK) je že pred tem sporočil, da poleg dežja težave na cestah povzroča tudi megla, ki zmanjšuje vidljivost.

Močno deževje je danes prizadelo tudi dele Bosne in Hercegovine, najhujše razmere pa so v Mostarju, kjer so zaradi poplavljenih podvozov začasno zaprli vse izvoze iz mesta.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Hrvaška nevihte poplave neurje padavine dež vreme Dalmacija

Priporočamo

Arso ponovno prižgal alarme za točo: vijoličasta barva v več delih države
Poroka Roberta Goloba in Tine Gaber: ta pravila bi morala spoštovati, jih tudi bosta?
Na Hrvaškem hude nevihte: zaprli avtocesto, ulice poplavljene (VIDEO)
Spregovoril je oče novorojenčice, ki jo je sprehajalka Maja našla pri smeteh

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Arso ponovno prižgal alarme za točo: vijoličasta barva v več delih države
Poroka Roberta Goloba in Tine Gaber: ta pravila bi morala spoštovati, jih tudi bosta?
Na Hrvaškem hude nevihte: zaprli avtocesto, ulice poplavljene (VIDEO)
Spregovoril je oče novorojenčice, ki jo je sprehajalka Maja našla pri smeteh

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.