Na Hrvaškem gorijo alarmi: »Zaščitite sebe in svoje imetje«

Hrvaški vremenoslovci so zaradi napovedanih močnejši neviht za danes izdali rumeno opozorilo za določene dele države, med drugim je v nevarnosti tudi del Jadrana. Pristojni ljudi pozivajo, nad bodo previdni, še posebej na izpostavljenih območjih, kot so gore, gozdovi in ​​travniki ali odprti tereni, poroča 24sata.



Za Kvarner in Velebitski kanal je izdano opozorilo zaradi močnega vetra. Ta lahko ponekod doseže hitrost 85 kilometrov na uro. Močni sunki vetra lahko po besedah vremenoslovcev povzročijo tudi nevarne valove za manjša plovila, zato pomorščakom, še posebej manj izkušenim, plovbo v takih razmerah odsvetujejo. V primeru neurij obstaja možnost, da določeni katamarani ne bodo pluli, zato svetujejo spremljanje aktualnih tovrstnih informacij.



V soboto za dele Hrvaške obstaja možnost hudourniških in mestnih poplav, in sicer v Osijeku, Zagrebu in Karlovcu ter na območju Gospića. »Bodite pripravljeni zaščititi sebe in svojo lastnino,« opozarjajo vremenoslovci, ki napovedujejo tudi možnost poplavljanja nepremičnin in cest.

