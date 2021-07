Na Haitiju izredno stanje

Otroci so k sreči nepoškodovani.

Predsednika je zadelo 12 krogel, prva dama je preživela. FOTO: Jeanty Junior Agustin/Reuters

Na Haitiju se je po atentatu na 53-letnega predsednikarazvnela prava vojna, v najrevnejši ameriški državi vladajo izredne razmere. Policija je v odločni akciji ubila štiri domnevne morilce, dva osumljenca pa so pridržali, a številni vpleteni so menda še na begu.Morilce bomo ali ubili ali ujeli, so odločni možje postave, ki so v akciji rešili še tri policiste, potem ko so jih napadalci zajeli za talce. Kot smo že poročali, so morilci v noči na sredo odločno vstopili v rezidenco haitijskega predsednika v bližini prestolnice Port-au-Prince, izdajali so se za uslužbence ameriškega urada za boj proti mamilom DEA. Govorili so angleško in špansko, medtem ko sta uradna jezika na Haitiju francoski in kreolski. Predsednika so potem dobesedno zasuli s kroglami, v njegovem truplu naj bi našli kar dvanajst nabojev, hudo so ranili tudi njegovo ženo, ki menda ni v smrtni nevarnosti, zdravijo pa jo v bolnišnici v Miamiju na Floridi. K sreči so jo brez ran odnesli njuni trije otroci, ki so se med napadom potuhnili v svojih spalnicah, dve gospodinjski pomočnici pa so okrutneži zvezali.Po besedah policije gre za plačance, o motivih pa še ne želijo razpravljati; poudarili so le, da so nekateri storilci še na begu, a da so jim za petami. Vodenje države po napadu je prevzel premier, ki je razglasil 15-dnevno izredno stanje in 15-dnevno žalovanje. Predsednik Moïse je sicer ravno ta ponedeljek za novega premierja, ki naj bi nasledil Josepha, imenoval, a ga v parlamentu še niso potrdili, poroča STA. Moïse je bil na oblasti od februarja 2017, njegov mandat pa je bil po mnenju mnogih nelegitimen; protivladni protesti so se v državi kar vrstili, ulice so zavzele oborožene tolpe. Septembra so na Haitiju načrtovali predsedniške, parlamentarne in lokalne volitve ter ustavni referendum, na katerem naj bi glasovali o spremembah ustave, s katerimi naj bi okrepili izvršno vejo oblasti.Ameriško zunanje ministrstvo je medtem kakršno koli povezavo DEA z atentatom odločno zavrnilo kot popolnoma lažno, dogodek pa označilo za grozljivo dejanje ter zagotovilo, da so ZDA pripravljene pomagati pri preiskavi.je obsodil napad in izrazil sožalje prebivalcem Haitija.