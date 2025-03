Na Grenlandiji niso našli niti ene družine, ki bi sprejela zakonca Vance

Ameriški podpredsednik JD Vance je med obiskom na Grenlandiji obtožil Dansko, da ni storila dovolj za zaščito tega svojega avtonomnega ozemlja, ki ga želi predsednik Donald Trump priključiti ZDA. Vance je skupaj s soprogo Usho Vance obiskal ameriško vojaško oporišče Pituffik.

»Naše sporočilo Danski je zelo enostavno: Niste opravili dobrega dela za prebivalce Grenlandije. Premalo ste vlagali v ljudi in premalo ste vlagali v varnostno arhitekturo tega neverjetnega, čudovitega ozemlja,« je na novinarski konferenci dejal Vance.

Trump je pred tem med pogovorom z novinarji vztrajal, da ZDA potrebujejo Grenlandijo zaradi nacionalnih in mednarodnih varnostnih interesov in ni izključil niti uporabe sile, da si jo prisvoji.

Vance je sicer na Grenlandiji dejal, da po njegovem mnenju uporaba sile ne bo potrebna.

Niso ju hoteli sprejeti

Grenlandijo, ki spada pod upravo Danske, bi morala najprej obiskati le Usha Vance z razširjenim programom, vendar je podpredsednik ZDA v začetku tedna napovedal, da se ji bo pridružil.

Ameriški konzulat na Grenlandiji ni mogel najti nobene družine, ki bi bila pripravljena sprejeti na obisk Vancea in drugo damo ZDA. Sodelovanje so odpovedala tudi podjetja.

Obisk so potem zaradi pričakovanih protestov skrčili le na ameriško oporišče, kjer je Vance vojake pozdravil z besedami, da mu ni nihče povedal, kako hudičevo mrzlo je. Vancea in soprogo spremlja kar velika delegacija, v kateri so svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz s soprogo, minister za energijo Chris Wright ter republikanski senator iz Utaha Mike Lee.