DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA

Na Finskem še ena modra cona

Gre za območja, na katerih ljudje živijo najdlje. Ostrobotnija se ponaša z izjemno dolgo življenjsko dobo.
Fotografija: Ostrobotnija se razteza ob obali Finske. FOTO: Snik2016/Getty Images
Ostrobotnija se razteza ob obali Finske. FOTO: Snik2016/Getty Images

A. J.
06.09.2025 ob 11:20
A. J.
06.09.2025 ob 11:20

Modre cone je naziv za geografska območja, kjer ljudje živijo bistveno dlje kot drugje po svetu. Ta območja so prepoznana po skupnih značilnostih, kot so zdrava prehrana, aktiven življenjski slog, nizka raven stresa in močne družbene vezi.

Trenutno je uradno priznanih pet modrih con: Ogliastra na Sardiniji v Italiji, Ikaria v Grčiji, Okinava na Japonskem, Nicoya v Kostariki in Loma Linda v Kaliforniji. Najnovejše raziskave priporočajo, da se na seznam vključi še Ostrobotnija na zahodu Finske.

Znana modra cona je Ogliastra na Sardiniji. FOTO: Fabiano Caddeo/Getty Images
Skupina raziskovalcev pod vodstvom Sarah Åkerman z Åbo Akademi University je proučila tri finske regije: dvojezično Ostrobotnijo, finsko govorečo Južno Ostrobotnijo in švedsko govoreče Ålandske otoke. Njihova analiza je pokazala, da imajo prebivalci Ostrobotnije ob obali izjemno dolgo življenjsko dobo in dobre zdravstvene kazalnike. Povprečno živijo 83,1 leta, kar je višje od nacionalnega povprečja 81,6 leta in svetovnega povprečja 73,1 leta. Poleg tega so starejši prebivalci bolj družbeno aktivni, manj nagnjeni k depresiji in osamljenosti v primerjavi s finsko govorečimi vrstniki.

Teorija modrih con, ki jo je populariziral ameriški novinar Dan Buettner, je v zadnjih letih pridobila veliko pozornosti, kljub temu pa se sooča z znanstvenimi dvomi in polemikami, ki izpostavljajo pomanjkanje trdnih dokazov in metodologije. Ena izmed glavnih kritik je pomanjkanje medicinskega ozadja avtorja koncepta.

83,1 leta v povprečju živijo v tej regiji.

Poleg tega so bili izpostavljeni primeri ponarejenih rojstnih listov in neznanstvenih meritev, ki so pod vprašaj postavili verodostojnost podatkov o dolgoživosti v teh regijah. Na primer, podatki o stoletnikih v nekaterih regijah so bili morda napačno zabeleženi ali celo ponarejeni.

Drugi kritiki trdijo, da je koncept modrih con preveč poenostavljen. Na primer, visoka stopnja dolgoživosti v neki regiji ne pomeni nujno, da so tamkajšnji prebivalci zdravi zaradi svojega načina življenja. Lahko gre za kombinacijo različnih dejavnikov, ki pa niso bili ustrezno raziskani.

