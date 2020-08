Na Filipinih dve eksploziji

11 življenj sta vzeli dve eksploziji.

V eksplozijah dveh bomb v mestu Jolo na jugu Filipinov je umrlo najmanj 11 ljudi, najmanj 43 pa je bilo ranjenih, poročajo oblasti o strahotnem dogajanju v Jolu v pokrajini Sulu, približno 1000 kilometrov južno od prestolnice.Po znanih podatkih je prvo bombo razgnalo okoli poldneva po krajevnem času pred trgom ob glavni ulici, kot kaže, je bilo eksplozivno telo nameščeno na motociklu. Drugo je razneslo uro pozneje pred banko kakšnih 100 metrov proč, kjer so vojaki in policisti vzpostavili varnostni kordon: po poročanju tujih medijev naj bi eksplozijo sprožila samomorilska napadalka, potem ko jo je ustavil vojak. Eksploziji sta skupno zahtevali najmanj enajst smrtnih žrtev, umrlo je šest vojakov, policist in štirje civilisti, več kot štirideset ljudi pa je poškodovanih.Preiskava dogajanja poteka, za napadoma pa po prepričanju oblasti stoji, bombni strokovnjak teroristične skupine Abu Sayyaf. Kot poroča STA, naj bi bil odgovoren tudi za bombna napada na katoliško katedralo v Jolu januarja lani, v katerem je umrlo več kot 20 ljudi, in vojašnico junija lani, ki je zahteval pet življenj.