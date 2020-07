Na farmi v karanteni 500 ljudi, nihče ne sme zapustiti območja

Zaradi izbruha novega koronavirusa na farmi na jugu Nemčije je v karanteni skoraj 500 ljudi. Doslej so med delavci na farmi zabeležili 174 primerov okužb. Pristojni so ločili okužene od tistih, pri katerih okužba ni potrjena, nihče pa ne sme zapustiti območja.



»Da bi preprečili širjenje, smo morali sprejeti ta ukrep,« je pojasnil predstavnik lokalnih oblasti Werner Bumeder, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



V Nemčiji so v zadnjem tednu zaznali povečanje števila okužb z novim koronavirusom. Tako so v četrtek in petek zabeležili po 800 primerov, v soboto jih je bilo 305, a so opravili manj testiranj. Umrlo že več kot 9000 ljudi Po ocenah instituta Robert Koch je trenutno v Nemčiji okoli 6000 aktivnih okužb, sicer se je od začetka pandemije okužilo več kot 205.000 ljudi, 9118 jih je umrlo.



Število, s katerim merijo, koliko oseb okuži posameznik, se je v soboto dvignilo na 1,24, potem ko je v petek znašalo 1,08. To pomeni, da ena okužena oseba okuži več kot eno osebo.