Na dvorišču odkopal ostanke dinozavra: rebra dolga kar tri metre (FOTO)

Ob prekopavanju vrta lahko naletiš na marsikaj, kar je bilo dotlej skrito pod plastmi zemlje. A ko se je možakar iz portugalskega mesteca Pompal pred petimi leti lotil izkopavanja vrta, kjer je hotel narediti prizidek, se mu sanjalo ni, da bo kar na svojem domačem dvorišču naletel na eno največjih paleontoloških najdb, ki pripovedujejo o življenju pred 150 milijoni let. Dobesedno največjih!

Fosilni koščki, ki jih je našel, so se namreč izkazali za ostanke brahiozavra, visokega približno 12 in dolgega 25 metrov. »To je eden največjih primerkov, odkritih v Evropi, morda celo na svetu,« je pojasnila paleontologinja Elisabete Malafaia z Naravoslovne fakultete Univerze v Lizboni.

Ponosni so na najdbo.

Največji doslej odkriti brahiozaver, na katerega ostanke so znanstveniki naleteli na ekspediciji v Tanzaniji, danes mami v berlinski naravoslovni muzej. A okostje, ki je ležalo skrito na vrtu Portugalca, se zna izkazati za še mogočnejše. Že ko je ta 2017. naletel na koščke fosilov, je na svojo najdbo opozoril paleontologe, ti pa so zdaj ostali odprtih ust. Na začetku meseca so namreč odkopali del kosti dinozavra, tudi ostanke vretenc in reber, dolgih kar po tri metre!

»Ni običajno, da odkrijemo vsa rebra živali, sploh pa, da so vsa na svojem mestu kot v tem primeru. V položaju, da je vidna prvotna anatomska zgradba,« je Malafaiajeva navdušena nad pomembnim odkritjem. Prav zaradi lege doslej odkopanega dela okostja upajo, da bodo z nadaljnjimi izkopavanji odkrili še več delov tega dinozavra. Opravili jih bodo v sledečih mesecih na trenutnem najdišču in njegovi okolici.

Brahiozavri so živeli v pozni juri, pred približno 150 milijoni let.

Brahiozavri sicer spadajo med zavropode, rastlinojede dinozavre, za katere so bili značilni dolgi vratovi in repi, ter spadajo med največje živali, ki so kdaj živele na našem planetu.