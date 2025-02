Na Dunaju poskrbeli za občasne domače mojstre

Start-up podjetje Toolbox 24 je na Dunaju postavilo prvi avtomat za izposojo orodja. Prebivalci avstrijske prestolnice lahko zdaj 24 ur na dan dostopajo do orodja brez potrebe po nakupu. Pobuda temelji na preprostem dejstvu: hišno orodje je pogosto v uporabi le kratek čas, nato pa več let neizkoriščeno leži v omarah in kleteh.

Oprema za domača popravila in projekte je pogosto draga – še posebno večji in težji stroji. Čeprav tehnične trgovine ponujajo izposojo orodja, je ta omejena na njihov odpiralni čas. Prav zato je start-up podjetje Toolbox 24 v 15. dunajskem okrožju postavilo avtomat, kjer si lahko Dunajčani izposodijo orodje, kadar koli ga potrebujejo.

Ponudba vključuje širok nabor in se prilagaja glede na potrebe uporabnikov. Na voljo je vse od akumulatorskih izvijačev do kompletov za selitev, ki olajšajo sestavljanje in razstavljanje pohištva. Izposoditi si je mogoče tudi večje naprave, kot so čistilniki tkanin in oblazinjenega pohištva, ti spadajo med najbolj priljubljene izdelke.

Najem poteka popolnoma avtomatizirano. Stranka na spletu preveri razpoložljivost opreme in jo rezervira do eno uro pred prevzemom. S prejeto kodo nato prevzame orodje, vračilo pa je možno kadar koli – tudi ponoči.

Koncept združuje udobje in trajnostnost

»Naš koncept združuje udobje in trajnostnost,« pojasnjuje ustanoviteljica podjetja Wibke Giese. »Ljudem želimo olajšati izvedbo njihovih projektov, brez skrbi za visoke stroške opreme ali njeno shranjevanje.« Poudarja, da povprečen vrtalnik v svoji življenjski dobi menda deluje le 11 minut, sicer pa počiva v omari ali kleti, zato je smiselna alternativa prav izposoja.

Vse je popolnoma avtomatizirano. Foto: Wibke Giese

Koncept izposoje na Dunaju sega še dlje od orodja. Trenutno v prestolnici deluje več centrov za izposojo, med katerimi izstopa Knjižnica stvari Leila. V njej si je mogoče izposoditi najrazličnejše predmete – od reflektorjev in strojčkov za pripravo testenin do tradicionalnih oblačil, kot sta dirndl in narodna noša. Takšni projekti potrjujejo, da je v sodobni družbi dostop do stvari pogosto pomembnejši od lastništva. Pametna izposoja ne le prihrani denar in prostor, ampak spodbuja tudi trajnostno rabo virov.