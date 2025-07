Na Dunaju bo rečne križarke poganjala zelena elektrika

Dunaj krepi ukrepe za doseganje podnebne nevtralnosti tudi na vodi – od leta 2026 bodo rečne križarke med postankom na Dunaju namesto dizelskih generatorjev uporabljale stoodstotno zeleno elektriko s kopnega. Tako bo mesto močno zmanjšalo emisije in hrup ob Donavi ter izboljšalo kakovost bivanja za prebivalce in obiskovalce.

Šest transformatorskih postaj bo poskusno začelo obratovati jeseni 2025.

Avstrijska prestolnica je priljubljena turistična destinacija in zaradi Donave tudi pomembno vozlišče evropskega rečnega prometa. A ladijski promet prispeva tudi k emisijam ogljikovega dioksida, saj križarke, ki so zasidrane v pristanišču, za proizvodnjo elektrike uporabljajo dizelske generatorje. Dunajsko energetsko podjetje Wien Energie je zato poiskalo bolj trajnostno alternativo in marca letos začelo graditi infrastrukturo za priklop rečnih križark na kopensko oskrbo z elektriko.

Od pomladi 2026 bo prek kopenskih priključnih postaj do vseh 12 pomolov na Dunaju tekla stoodstotna zelena energija. Tako bo do 50 ladij lahko hkrati uporabljalo izključno elektriko iz obnovljivih virov namesto dizelskih generatorjev. »Zaradi te infrastrukture bodo ladje ob pristanku na Dunaju uporabljale čisto, do okolja prijazno elektriko. To pomeni manj hrupa in manj izpušnih plinov ob bregovih Donave,« je poudarila mestna ministrica za inovacije, urbanizem in mobilnost Ulli Sima.

Mestna ministrica Ulli Sima in predstavniki podjetja Wien Energie na predstavitvi projekta FOTO: Wien Energie/Christian Hofer

Ladje namreč potrebujejo elektriko tako med plovbo kot tudi med postankom v pristanišču, da zagotavljajo delovanje svojih sistemov in klimatskih naprav. Zato bo Wien Energie postavil šest transformatorskih postaj, ki bodo poskusno začele obratovati že jeseni 2025. Križarke na avstrijskem delu Donave v mestih Linz, Melk in Krems že zdaj uporabljajo podobno inovativno infrastrukturo.

Z vgradnjo priključkov v dunajskem Centru za ladijski promet in pristanišču Freudenau bo dokončana kopenska energetska mreža na glavnih pristaniščih v avstrijskih deželah ob Donavi. Zaradi veliko ladij – do 2500 letno s skupno približno 390.000 potniki – in dolgotrajnih postankov so energetske potrebe prav na Dunaju največje ob celotnem avstrijskem toku Donave. Naložbo omogoča sofinanciranje iz evropskega programa Connecting Europe Facility – Transport, namenjenega krepitvi trajnostne prometne infrastrukture.