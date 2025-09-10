Dunaj: med šolarji 41,2 % muslimanov, katolikov le še 17,5 %

Bettina Emmerling, dunajska izvršna mestna svetnica za izobraževanje, mladino, integracijo, preglednost, je sporočila, da je v šolah, ki jih obiskuje približno 112.600 otrok, 41,2 odstotka učencev, ki se opredeljujejo kot muslimani. Lani jih je bilo 39,4 odstotka. Kristjani zdaj predstavljajo 34,5 odstotka učencev, od tega jih je 17,5 odstotka rimskokatoliških in 14,5 odstotka pravoslavnih. Približno 23 odstotkov otrok je brez verske pripadnosti, manjše verske skupine pa ne dosegajo enega odstotka.

To je po mnenju mestnih oblasti dober razlog za razpravo o integraciji, skupnih vrednotah in vlogi šol v večkulturni družbi.

V šolah avstrijskega glavnega mesta kristjani predstavljajo 34,5 odstotka učencev, od tega jih je 17,5 odstotka rimskokatoliških in 14,5 odstotka pravoslavnih. Foto: Urban Červek

FOTO: Bwag

112 tisoč jih je v osnovnih in srednjih šolah.

Raziskave kažejo

Emmerlingova je zadovoljna z versko in kulturno raznolikostjo Dunaja, poudarila je, da mesto spodbuja dialog med skupnostmi. Raziskave pa kažejo, da so mladi muslimani na Dunaju v povprečju vernejši in pogosteje izražajo diskriminatorna stališča: »Nihče na Dunaju ne bi smel svojega načina življenja utemeljiti na fundamentalistični interpretaciji verskih besedil, ki je sovražna do žensk, manjšin, države ali demokracije.«

Antisemitizem, sovražnost do istospolnih in odpor do enakosti spolov je pogostejši predvsem med mladimi muslimani, je dejala Emmerlingova, ki vidi rešitev v uvedbi novega obveznega šolskega predmeta Življenje v demokraciji, ki bi ga začeli poučevati v osnovni šoli. Njegov cilj je, da se vsi otroci – ne glede na vero ali poreklo – skupaj učijo o človekovem dostojanstvu, demokratičnih vrednotah in medsebojnem spoštovanju.