V GLAVNEM MESTU AVSTRIJE

Dunaj: med šolarji 41,2 % muslimanov, katolikov le še 17,5 %

V glavnem mestu Avstrije so otroci islamske veroizpovedi največja verska skupina v osnovnih in srednjih šolah. Raziskave kažejo, da so mladi muslimani na Dunaju v povprečju vernejši in pogosteje izražajo diskriminatorna stališča.
Fotografija: »Nihče na Dunaju ne bi smel svojega načina življenja utemeljiti na fundamentalistični interpretaciji verskih besedil, ki je sovražna do žensk, manjšin, države ali demokracije,« pravi Bettina Emmerling. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters
Odpri galerijo
»Nihče na Dunaju ne bi smel svojega načina življenja utemeljiti na fundamentalistični interpretaciji verskih besedil, ki je sovražna do žensk, manjšin, države ali demokracije,« pravi Bettina Emmerling. FOTO: Elisabeth Mandl/Reuters

S. F.
10.09.2025 ob 08:22
10.09.2025 ob 09:34
S. F.
10.09.2025 ob 08:22
10.09.2025 ob 09:34

Bettina Emmerling, dunajska izvršna mestna svetnica za izobraževanje, mladino, integracijo, preglednost, je sporočila, da je v šolah, ki jih obiskuje približno 112.600 otrok, 41,2 odstotka učencev, ki se opredeljujejo kot muslimani. Lani jih je bilo 39,4 odstotka. Kristjani zdaj predstavljajo 34,5 odstotka učencev, od tega jih je 17,5 odstotka rimskokatoliških in 14,5 odstotka pravoslavnih. Približno 23 odstotkov otrok je brez verske pripadnosti, manjše verske skupine pa ne dosegajo enega odstotka.

To je po mnenju mestnih oblasti dober razlog za razpravo o integraciji, skupnih vrednotah in vlogi šol v večkulturni družbi.

V šolah avstrijskega glavnega mesta kristjani predstavljajo 34,5 odstotka učencev, od tega jih je 17,5 odstotka rimskokatoliških in 14,5 odstotka pravoslavnih. Foto: Urban Červek
V šolah avstrijskega glavnega mesta kristjani predstavljajo 34,5 odstotka učencev, od tega jih je 17,5 odstotka rimskokatoliških in 14,5 odstotka pravoslavnih. Foto: Urban Červek

FOTO: Bwag 
FOTO: Bwag 

112 tisoč jih je v osnovnih in srednjih šolah.

Raziskave kažejo

Emmerlingova je zadovoljna z versko in kulturno raznolikostjo Dunaja, poudarila je, da mesto spodbuja dialog med skupnostmi. Raziskave pa kažejo, da so mladi muslimani na Dunaju v povprečju vernejši in pogosteje izražajo diskriminatorna stališča: »Nihče na Dunaju ne bi smel svojega načina življenja utemeljiti na fundamentalistični interpretaciji verskih besedil, ki je sovražna do žensk, manjšin, države ali demokracije.«

Antisemitizem, sovražnost do istospolnih in odpor do enakosti spolov je pogostejši predvsem med mladimi muslimani, je dejala Emmerlingova, ki vidi rešitev v uvedbi novega obveznega šolskega predmeta Življenje v demokraciji, ki bi ga začeli poučevati v osnovni šoli. Njegov cilj je, da se vsi otroci – ne glede na vero ali poreklo – skupaj učijo o človekovem dostojanstvu, demokratičnih vrednotah in medsebojnem spoštovanju.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šola muslimani Dunaj otroci islam učenci vlada Avstrija

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Gasilka Irena umrla na naši najlepši gori
Vremenoslovci spremenili napoved: znano, kdaj bo še posebej hudo
Na mizi predlog pokojninske reforme: poglejte, kaj predvideva
Ursula von der Leyen nagovorila evroposlance: Evropa se je znašla v boju

Izbrano za vas

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.