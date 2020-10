Na dražbi bo Duh vrtnice

Za Azijce naložba

Takšnega barvnega odtenka ne pomnijo. FOTO: Reuters

Ni tako poseben po teži, ampak po barvi, so navdušeni pri dražbeni hiši Sotheby's, kjer se novembra pripravljajo na prodajo izjemno redkega diamanta: zaklad, ki so ga izkopali v rudniku v Rusiji, je namreč škrlatno rožnatega odtenka, ki je v naravi zelo redek, le odstotek tako obarvanih pa je večji od enega karata, so še pojasnili.Duh vrtnice, kot se imenuje diamant po istoimenskem ruskem baletu, bo novega lastnika dobil čez nekaj tednov, pričakujejo pa, da bo bogatun odštel kar 32 milijonov evrov. Poznavalci domnevajo, da bo diamant pritegnil pozornost predvsem azijskih milijonarjev, ki so si lahko oči na njem napasli v Hongkongu, Singapurju in Tajpeju, kjer je bil razstavljen pred velikim finalom v švicarski Ženevi. Duh vrtnice je tako rekoč popoln, najvišje ocene je dosegel tako v barvi in jasnosti kot v kemični čistosti, takšne ocene pa si prislužita le dva odstotka diamantov. Ovalnega lepotca so izklesali iz 27,85-karatnega kamna, ki so ga izkopali v ruskem rudniku Ebeljakh na severovzhodu države, ki je v lasti rudarskega velikana Alrosa. Tako velikega rožnatega diamanta niso v Rusiji odkrili še nikoli, so ponosni najditelji, ki so obrušenega in sijočega premierno predstavili februarja 2019.Da bo Duh vrtnice na dražbi dosegel vrtoglavi znesek, strokovnjaki ne dvomijo, povpraševanje po barvno razkošnih, predvsem rožnatih diamantih se je v zadnjem desetletju namreč občutno povečalo, dragi kamni pa so, kot rečeno, vse bolj priljubljena naložba azijskih bogatunov. Na dražbah so vsi po vrsti dosegli izjemne vsote, rekordno pa je dosegel Pink Star, 59,6-karatna Rožnata zvezda, ki je aprila 2017 pri dražbeni hiši Sotheby's v Hongkongu iztržila dih jemajočih 65 milijonov evrov.