Na dopust v vesolje: v hotelu tudi kino, koncertne dvorane in fitnes

Udobje za petičneže z nezemeljskimi razgledi vred

Več bo tematskih restavracij in barov.

Gostje bolj pustolovskega duha se bodo verjetno lahko podali celo na sprehod zunaj hotela, pravi sprehod po vesolju.

Če sanjarite o potovanju, potem si privoščite velike, že skoraj fantazijske sanje. Ne omejite se na obisk tropskega otoka, vroče puščave ali mogočnega gorovja. Ne omejite se na Zemljo. Usmerite pogled proti Luni in zvezdam.»Zlata doba vesoljskega turizma je za vogalom. Prihaja. Prihaja hitro,« pravi, prvi mož družbe Orbital Assembly Corporation, ki dela na tem, da dolgoletne sanje spremeni v resničnost. Leta 2025 bodo namreč začeli graditi vesoljski hotel Voyager Station, ki bo krožil v zemeljski orbiti, prvi gostje pa bodo v hotel z dobesedno zunajzemeljskim pogledom lahko odleteli že dve leti pozneje.Vesoljski turizem že nekaj časa ni le plod domišljije ali znanstvenofantastičnih filmov. Počasi postaja resničnost, z vse več družbami milijarderjev, ki med seboj tekmujejo, komu bo prvemu uspelo organizirati turistične polete v vesolje ter ga tako približati množicam. Prav plovila družbe SpaceX milijarderjapa znajo biti tista, ki bodo na oddih v hotel blizu Lune ponesla vesoljske turiste. »Ne trdimo, da smo partnerji, se pa veselimo sodelovanja v bližnji prihodnosti,« pojasnjuje Blincow.Če si težko zamišljate, kakšen naj bi bil hotel Voyager Station, potem združite vse, kar ste videli v filmih, ki so se odvijali v vesolju, z luksuznimi križarkami in petičnimi hoteli. Vesoljska postaja za edinstven dopust bo zgrajena v obliki kroga, ki se bo nenehno vrtel in s tem ustvarjal umetno težnost, še najbolj podobno tisti na Luni. Na zunanjem delu obroča, kjer bo težnost največja, bo 24 kapsul, ki jih bo del namenjenih (nadvse premožnim) turistom, del pa bi jih lahko prodali ali oddali vesoljskim agencijam, kot je Nasa, za raziskave.»Hotelski gostje bodo lahko okusili življenje na vesoljski postaji, hkrati pa bodo deležni vsega udobja prestižnega hotela.« Slednje se bo zrcalilo tudi v ponudbi, saj bodo hotelske sobe podobne kot na Zemlji – izvzemši neprecenljive razglede iz udobne postelje –, čas pa si bodo gostje lahko krajšali v več tematskih restavracijah in barih, v kinematografih, koncertnih dvoranah, wellnessih, knjižnici, celo telovadnici. A čeprav bodo gostje, predvidoma jih bo hotel lahko sprejel okoli 400, uživali v vsem, kar jim je ljubo na trdnih zemeljskih tleh, se bodo lahko odločali tudi za bolj vesoljsko zabeljene dejavnosti, sploh v fitnesu in telovadnici. »Zaradi manjše sile težnosti bodo lahko višje skakali, dvignili reči, ki jih na Zemlji ne bi mogli, tudi tekli bodo lahko drugače.«Po športni vadbi, med katero bodo morda zabili koš pri košarki ali podrli (zemeljski) rekord v skoku v daljino ali višino, pa se bodo tudi v restavraciji lahko odločili za kaj bolj futurističnega. Pač primernega hotelu, v katerem bodo. Ob običajnih jedeh je namreč v načrtu tudi izbor »vesoljskih« dobrot, kot je sladoled iz suhega ledu.Koliko bo treba odšteti za zunajzemeljsko potovanje, je še uganka. A šepeta se o petih milijonih dolarjev za tri dni in pol. Vsaj na začetku, dokler vesoljski hoteli ne bodo postali nova normala masovnega turizma.