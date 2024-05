Na dnu čakajo milijarde

Kolumbijske oblasti so sprožile prvo fazo odprave, ki se bo potopila do razbitin 300 let stare španske vojaške ladje, na kateri naj bi bilo za več milijard različnih artefaktov. Leta 2015 jo je ob obali pristaniškega mesta Cartagena odkrila kolumbijska vlada, kaj natanko je skupaj s San Josejem, največjo galejo španske flote, 8. junija 1708 potonilo, sicer z gotovostjo ne more trditi nihče. Če gre verjeti zgodovinskim zapisom, je bilo na krovu ogromno zlata, srebra, smaragdov in drugih dragocenosti. Ladja naj bi v začetku junija 1708 plula iz Paname v Kolumbijo, ko je naletela na angleško floto, vojski sta se udarili in Britanci so nasprotnikovo ladjo skupaj s 600 ljudmi na krovu potopili.

Potonila je ob obali pristaniškega mesta Cartagena. FOTO: Luisa Gonzalez/Reuters

Odprava, ki jo zdaj načrtujejo Kolumbijci, bo sestavljena iz več faz. Prva se bo osredotočila na natančno fotografiranje razbitine, kar bodo počeli s posebnimi senzorji in na druge neinvazivne načine. Na kolumbijskem inštitutu za antropologijo in zgodovino upajo, da bodo lahko s pomočjo posnetkov bolje videli, kaj je v razbitini in njeni okolici, pozneje pa bi se lahko do njih spustili potapljači in arheologi. Ker gre za izjemno pomembno arheološko in zgodovinsko najdbo, je omenjeni inštitut območje že zavaroval, saj želijo, da bi se vse, kar se skriva pod gladino, čim bolje ohranilo do trenutka, ko bodo strokovnjaki dobili priložnost predmete podrobneje proučiti.